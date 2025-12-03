Бюджетный смартфон Xiaomi с гигантской батареей уже тут: что известно о Redmi Note 15 (фото)

Популярная серия смартфонов Redmi Note скоро обновится. Хотя в Китае линейка Redmi Note 15 дебютировала еще в августе, международный релиз ожидается в ближайшее время. Благодаря масштабной утечке стали известны полные технические характеристики, цены и внешний вид всех новинок Xiaomi среднего класса.

Новая линейка гаджетов обещает порадовать пользователей увеличенными аккумуляторами, качественными экранами и продвинутыми камерами, пишет GSMArena.

Redmi Note 15 Pro+

Топовая модель получит внушительный 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K (1280x2772) и частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Главная фишка — АКБ емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. За фотовозможности отвечает тройная камера: основной сенсор на 200 Мп, 8-мегапиксельный сверхширик и макро-модуль на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Цена Redmi Note 15 Pro+ в Европе составит €499.

Предварительные изображения Xiaomi Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ Фото: ytechb.com

Redmi Note 15 Pro

Средняя модель во многом повторяет характеристики старшего аналога: тот же экран, объем памяти и набор тыльных камер. Однако есть и важные отличия. Смартфон построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 7400.

Примечательно, что емкость батареи здесь даже немного выше — 6580 мАч, но скорость зарядки ограничена 45 Вт. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

Ожидаемая цена Redmi Note 15 Pro— €399.

Рендеры Redmi Note 15 Фото: ytechb.com

Redmi Note 15

Базовый вариант оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и изогнутыми краями. Внутри установлены процессор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Камеры здесь скромнее: главный модуль на 108 Мп в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Аккумулятор имеет емкость 5520 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон получился самым легким в линейке (178 г) и будет стоить 299 евро.

