Бюджетний смартфон Xiaomi з гігантською батареєю вже тут: що відомо про Redmi Note 15 (фото)

Популярна серія смартфонів Redmi Note скоро оновиться. Хоча в Китаї лінійка Redmi Note 15 дебютувала ще в серпні, міжнародний реліз очікується найближчим часом. Завдяки масштабному витоку стали відомі повні технічні характеристики, ціни і зовнішній вигляд усіх новинок Xiaomi середнього класу.

Нова лінійка гаджетів обіцяє порадувати користувачів збільшеними акумуляторами, якісними екранами і просунутими камерами, пише GSMArena.

Redmi Note 15 Pro+

Топова модель отримає значний 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K (1280x2772) і частотою оновлення 120 Гц. Серцем смартфона стане процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, що працює у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 або 512 ГБ.

Головна фішка — АКБ ємністю 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт. За фотоможливості відповідає потрійна камера: основний сенсор на 200 Мп, 8-мегапіксельний надширик і макро-модуль на 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

Ціна Redmi Note 15 Pro+ в Європі складе €499.

Попередні зображення Xiaomi Redmi Note 15 Pro та Note 15 Pro+ Фото: ytechb.com

Redmi Note 15 Pro

Середня модель багато в чому повторює характеристики старшого аналога: той самий екран, обсяг пам'яті та набір тильних камер. Однак є й важливі відмінності. Смартфон побудований на базі чипсета MediaTek Dimensity 7400.

Примітно, що ємність батареї тут навіть трохи вища — 6580 мАг, але швидкість зарядки обмежена 45 Вт. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

Очікувана ціна Redmi Note 15 Pro — €399.

Рендери Redmi Note 15 Фото: ytechb.com

Redmi Note 15

Базовий варіант оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+ і вигнутими краями. Усередині встановлено процесор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Камери тут скромніші: головний модуль на 108 Мп у парі з 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Акумулятор має ємність 5520 мАг і підтримує зарядку потужністю 45 Вт. Смартфон вийшов найлегшим у лінійці (178 г) і коштуватиме 299 євро.

