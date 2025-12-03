Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Бюджетний смартфон Xiaomi з гігантською батареєю вже тут: що відомо про Redmi Note 15 (фото)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G найкращий смартфон середнього класу Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (ілюстративне фото) Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (ілюстративне фото) | Фото: gsmarena.com

Популярна серія смартфонів Redmi Note скоро оновиться. Хоча в Китаї лінійка Redmi Note 15 дебютувала ще в серпні, міжнародний реліз очікується найближчим часом. Завдяки масштабному витоку стали відомі повні технічні характеристики, ціни і зовнішній вигляд усіх новинок Xiaomi середнього класу.

Нова лінійка гаджетів обіцяє порадувати користувачів збільшеними акумуляторами, якісними екранами і просунутими камерами, пише GSMArena.

Redmi Note 15 Pro+

Топова модель отримає значний 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K (1280x2772) і частотою оновлення 120 Гц. Серцем смартфона стане процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, що працює у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 або 512 ГБ.

Головна фішка — АКБ ємністю 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт. За фотоможливості відповідає потрійна камера: основний сенсор на 200 Мп, 8-мегапіксельний надширик і макро-модуль на 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

Відео дня
  • Ціна Redmi Note 15 Pro+ в Європі складе €499.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Note 15 Pro+ рендери витоки Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Попередні зображення Xiaomi Redmi Note 15 Pro та Note 15 Pro+
Фото: ytechb.com

Redmi Note 15 Pro

Середня модель багато в чому повторює характеристики старшого аналога: той самий екран, обсяг пам'яті та набір тильних камер. Однак є й важливі відмінності. Смартфон побудований на базі чипсета MediaTek Dimensity 7400.

Примітно, що ємність батареї тут навіть трохи вища — 6580 мАг, але швидкість зарядки обмежена 45 Вт. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

  • Очікувана ціна Redmi Note 15 Pro — €399.
xiaomi redmi note 15 витоки рендери зображення
Рендери Redmi Note 15
Фото: ytechb.com

Redmi Note 15

Базовий варіант оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+ і вигнутими краями. Усередині встановлено процесор Snapdragon 6 Gen 3, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Камери тут скромніші: головний модуль на 108 Мп у парі з 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом. Акумулятор має ємність 5520 мАг і підтримує зарядку потужністю 45 Вт. Смартфон вийшов найлегшим у лінійці (178 г) і коштуватиме 299 євро.

Раніше повідомлялося, що Redmi Turbo 5 Pro отримав батарею на 9000 мАг і найпотужніший чип. Смартфон Redmi Turbo 5 Pro буде офіційно презентовано після китайського нового року, проте вже зараз стали відомі деякі подробиці про нього.