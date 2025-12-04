Новое вредоносное ПО позволяет незаметно контролировать ваши смартфоны: как не стать жертвой

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую угрозу для Android под названием Albiriox, которая предоставляет злоумышленникам возможность полностью контролировать зараженные телефоны.

Вредоносное программное обеспечение Albiriox впервые появилось во время закрытого бета-тестирования в сентябре 2025 года и стало публичным в октябре 2025 года. Оно предоставляет хакерам такой уровень контроля над смартфоном, будто он держит его в руках, пишет PhoneArena.

Судя по хакерским форумам, за Albiriox стоят русскоязычные киберпреступники. ПО создано для мошенничества на устройствах (ODF) и уже нацелено на более 400 банковских и криптовалютных приложений по всему миру.

На тех же форумах разработчики хвастаются своим модулем VNC, который использует функции доступности Android, чтобы позволить злоумышленникам удаленно управлять устройствами. Поскольку Albiriox предлагается как услуга, каждый подписчик может распространять его как угодно. Стоимость подписки начинается от 650 долларов США в месяц.

Відео дня

Сообщается, что вредоносное программное обеспечение работает в фоновом режиме, скрывая всю свою активность за фальшивым или черным экраном. Программа также автоматизирует нажатия, считывает содержимое экрана и обходит запросы безопасности.

Как защититься от Albiriox

Как отмечают в издании, Google Play Protect по умолчанию защищает от известного ПО на устройствах с сервисами Google Play, однако нельзя полагаться только на него. Злоумышленники постоянно распространяют фальшивые программы через SMS и другие методы социальной инженерии, поэтому надо быть бдительными.

Важно

Крадут данные через VPN: хакеры атаковали пользователей по всему миру. Что делать

"Если вы заметили на своем телефоне программу с расплывчатым названием, например "безопасность", "инвестиции" или "утилита", и подумали: "Подождите... неужели я это установил?", тогда вашим первым шагом должно быть глубокое сканирование с помощью проверенного вредоносного приложения для Android — не игнорируйте его", — предупреждают эксперты.

Авторы статьи советуют использовать только официальные магазины и приложения, не переходить по подозрительным ссылкам, а также регулярно обновлять систему Android, поскольку каждое обновление содержит новые исправления безопасности.

Напомним, злоумышленники нашли лазейку в библиотеке обработки изображений Samsung для Android, что позволило им внедрить шпионское ПО.

Фокус также сообщал, что эксперты по кибербезопасности предупредили общественность о колоссальной утечке паролей в сеть.