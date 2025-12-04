Нове шкідливе ПЗ дозволяє непомітно контролювати ваші смартфони: як не стати жертвою

Фахівці з кібербезпеки виявили нову загрозу для Android під назвою Albiriox, яка надає зловмисникам можливість повністю контролювати заражені телефони.

Шкідливе програмне забезпечення Albiriox вперше з'явилося під час закритого бета-тестування у вересні 2025 року та стало публічним у жовтні 2025 року. Воно надає хакерам такий рівень контролю над смартфоном, ніби він тримає його в руках, пише PhoneArena.

Судячи з хакерських форумів, за Albiriox стоять російськомовні кіберзлочинці. ПЗ створене для шахрайства на пристроях (ODF) і вже націлене на понад 400 банківських та криптовалютних застосунків по всьому світу.

На тих самих форумах розробники хизуються своїм модулем VNC, який використовує функції доступності Android, щоб дозволити зловмисникам дистанційно керувати пристроями. Оскільки Albiriox пропонується як послуга, кожен підписник може поширювати його як завгодно. Вартість підписки починається від 650 доларів США на місяць.

Повідомляється, що шкідливе програмне забезпечення працює у фоновому режимі, приховуючи всю свою активність за фальшивим або чорним екраном. Програма також автоматизує натискання, зчитує вміст екрана та обходить запити безпеки.

Як захиститись від Albiriox

Як зазначають у виданні, Google Play Protect за замовчуванням захищає від відомого ПЗ на пристроях із сервісами Google Play, однак не можна покладатися лише на нього. Зловмисники постійно розповсюджують фальшиві програми через SMS та інші методи соціальної інженерії, тому треба бути пильними.

"Якщо ви помітили на своєму телефоні програму з розпливчастою назвою, як-от "безпека", "інвестиції" або "утиліта", і подумали: "Зачекайте… невже я це встановив?", тоді вашим першим кроком має бути глибоке сканування за допомогою перевіреного шкідливого додатка для Android – не ігноруйте його", — попереджають експерти.

Автори статті радять використовувати лише офіційні магазини та програми, не переходити за підозрілими посиланнями, а також регулярно оновлювати систему Android, оскільки кожне оновлення містить нові виправлення безпеки.

