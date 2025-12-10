Смартфоны, которые перевернут рынок в 2026 году: Samsung, Xiaomi и не только (фото)

В ближайшие недели ведущие бренды выпустят мощные смартфоны, которые зададут стандарты на весь 2026 год. От рекордных аккумуляторов OnePlus до смены оптики в Xiaomi и дизайнерских экспериментов Samsung — анонсы обещают удивить.

Фокус собрал все, что известно о главных грядущих новинках конца 2025-го и начала 2026 года. Речь идет про премиальную серию Samsung Galaxy S26, камерофон Xiaomi 17 Ultra и "народный флагман" OnePlus 15R.

Xiaomi 17 Ultra

Ожидается, что Xiaomi представит свой главный фотофлагман раньше обычного. Согласно утечкам, предзаказы устройства стартуют 15 декабря, а официальный анонс в Китае намечен на 26 декабря. Глобальный релиз, вероятно, состоится позже в 2026-м, возможно, в рамках выставки MWC в Барселоне.

Неофициальный рендер Xiaomi 17 Ultra Фото: notebookcheck.com

Ключевое изменение — переработанная система камер. Инсайдеры сообщают, что Xiaomi отказывается от схемы с двумя телеобъективами (как было в 15 Ultra) в пользу одного, но продвинутого модуля.

Відео дня

Телефото: 200-мегапиксельный перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL S5KHPE. Благодаря высокому разрешению он возьмет на себя задачи приближения на приличных дистанциях.

200-мегапиксельный перископ на базе сенсора Samsung ISOCELL S5KHPE. Благодаря высокому разрешению он возьмет на себя задачи приближения на приличных дистанциях. Основная камера: 50 Мп датчик OmniVision OVX10500U.

50 Мп датчик OmniVision OVX10500U. Сверхширокоугольная: 50 Мп.

50 Мп. Фронтальная: также обновлена до 50 Мп.

Аппарат получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, поддержку спутниковой связи и быструю проводную зарядку на 100 Вт (на 10 Вт мощнее предшественника). Специальный набор для фотосъемки, превращающий телефон в камеру с физическими кнопками, также останется в ассортименте.

Samsung Galaxy S26

Samsung традиционно начнет год крупной презентацией Galaxy Unpacked. Ожидается, что линейка Galaxy S26 дебютирует в конце января или, по некоторым данным, 25 февраля 2026 года.

Похоже, эксперимент со сверхтонкой моделью признан неудачным из-за слабых продаж S25 Edge. Слухи указывают на возвращение классического трио: стандартный S26, S26 Plus и S26 Ultra. Дизайн базовой модели практически не изменится, а вот Ultra может получить более округлые углы, вдохновленные iPhone 17 Pro и Pixel. Экран базового S26 немного подрастет до 6,3 дюйма, получив новую, более яркую панель M14 OLED (2600 нит).

Рендер Samsung Galaxy S26+ Фото: Android Headlines

Ситуация с процессорами остается интригой: часть устройств получит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, но некоторым рынкам, вероятно, придется довольствоваться фирменным чипом Exynos 2600. В плане камер ожидаются интересные новшества. Например, Galaxy S26 Ultra может получить 200-Мп телеобъектив с 5-кратным зумом и переменной диафрагмой — технологией, которую мы не видели в моделях Samsung с 2019 года.

Базовый S26 сохранит 50-Мп главный модуль, но может получить улучшенный 50-мегапиксельный сверхширик вместо 12 Мп в S25.

К сожалению, прорыва в скорости зарядки для младших моделей не предвидится — они, скорее всего, останутся на 25 Вт. Ultra-версия может получить ускорение до 60 Вт, но емкость батареи, скорее всего, не превысит 5000 мАч.

OnePlus 15R

OnePlus по традиции порадует устройством с предтоповым железом и емкой АКБ. Известно, что презентация модели OnePlus 15R в Индии намечена уже на 17 декабря. Дизайн сохранит фирменный стиль с круглым блоком камер, смещенным к краю, и металлическим каркасом.

Изображение OnePlus Ace 6T (китайской версии OnePlus 15R) Фото: X (Twitter)

Гаджет станет ребрендингом китайской модели OnePlus Ace 6T, но с парой отличий. Главная особенность смартфона — батарея емкостью 7 400 мАч, что для субфлагманов редкая цифра. Из прочих спецификаций новинке приписывают 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм, на одну ступень ниже 8 Elite Gen 5) и до 12 ГБ оперативной памяти. Набор сертификаций P66, IP68, IP69, IP69K должен гарантировать комплексную защиту от пыли и воды под давлением.

Официальные цены телефонов станут известны к моменту анонса.

Ранее сообщалось, какие смартфоны лучше купить в 2026 году. Обозреватель техники Питер Костадинов решил в 2026 году отказаться от смартфонов Apple, Samsung и Google Pixel в пользу китайских флагманов.