Мощная замена литиевым батареям найдена: где будет применяться новый аналог (видео)

Ученые показали новый тип твердотельных натрий-ионных аккумуляторов. Они могут стать более дешевой и безопасной альтернативой традиционным литиевым аналогам.

Технология обещает устранить риск возгорания, свойственный современным АКБ, а также снизить стоимость производства электромобилей, пишет Live Science. Авторы разработки уверены, что их открытие поможет стабилизировать энергосети и ускорить отказ от ископаемого топлива.

Литий-ионные аккумуляторы, используемые повсеместно — от смартфонов до электрокаров, имеют серьезный недостаток: они подвержены "тепловому разгону". При коротком замыкании или повреждении жидкий органический электролит внутри них может воспламениться или даже взорваться.

Натрий-ионные аналоги (Na-ion) считаются более безопасными из-за стабильности катодных материалов и меньшего электрохимического потенциала натрия. Однако до сих пор их массовое внедрение сдерживалось низкой плотностью энергии (они работают меньше от одного заряда) и быстрой деградацией.

Твердотельные натриевые батареи могут быть более безопасным, дешевым и мощным вариантом

Твердый электролит и эффективность 99%

Исследователи из Университета Западного Онтарио нашли способ обойти эти ограничения. Они создали твердый электролит на основе серы и хлора, который заменил легковоспламеняющуюся жидкость. Этот материал обеспечивает высокую проводимость ионов, но при этом абсолютно пожаробезопасен.

Тесты показали впечатляющие результаты: новая батарея продемонстрировала кулоновскую эффективность 99,26% после 600 циклов зарядки-разрядки при токе 0,1C. Это ставит разработку в один ряд с показателями литиевых батарей (обычно выше 99%). Для подтверждения структуры и движения ионов внутри твердого электролита ученые использовали мощный рентгеновский синхротрон Canadian Light Source.

Помимо безопасности, главным козырем натрия остается доступность: этот элемент гораздо дешевле и распространеннее лития. Кроме того, такие батареи проще перерабатывать, так как они не содержат тяжелых металлов.

Отрасль уже готовится к переходу. Крупнейший мировой производитель аккумуляторов CATL в апреле объявил о массовом выпуске натрий-ионных батарей на платформе Naxtra, которые появятся в автомобилях уже в 2026 году. Китайский автогигант BYD также разрабатывает подобные решения для масштабных систем хранения энергии, где безопасность важна для предотвращения пожаров.

