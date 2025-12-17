Потужну заміну літієвим батареям знайдено: де застосовуватиметься новий аналог (відео)

Вчені показали новий тип твердотільних натрій-іонних акумуляторів. Вони можуть стати дешевшою і безпечнішою альтернативою традиційним літієвим аналогам.

Технологія обіцяє усунути ризик загоряння, властивий сучасним АКБ, а також знизити вартість виробництва електромобілів, пише Live Science. Автори розробки впевнені, що їхнє відкриття допоможе стабілізувати енергомережі та прискорити відмову від викопного палива.

Літій-іонні акумулятори, що використовуються повсюдно — від смартфонів до електрокарів, мають серйозний недолік: вони схильні до "теплового розгону". У разі короткого замикання або пошкодження рідкий органічний електроліт усередині них може спалахнути або навіть вибухнути.

Натрій-іонні аналоги (Na-ion) вважаються безпечнішими через стабільність катодних матеріалів і менший електрохімічний потенціал натрію. Однак досі їхнє масове впровадження стримувалося низькою щільністю енергії (вони працюють менше від одного заряду) і швидкою деградацією.

Твердотільні натрієві батареї можуть бути більш безпечним, дешевим і потужним варіантом

Твердий електроліт і ефективність 99%

Дослідники з Університету Західного Онтаріо знайшли спосіб обійти ці обмеження. Вони створили твердий електроліт на основі сірки і хлору, який замінив легкозаймисту рідину. Цей матеріал забезпечує високу провідність іонів, але при цьому абсолютно пожежобезпечний.

Тести показали вражаючі результати: нова батарея продемонструвала кулонівську ефективність 99,26% після 600 циклів зарядки-розрядки за струму 0,1C. Це ставить розробку в один ряд з показниками літієвих батарей (зазвичай вище 99%). Для підтвердження структури і руху іонів всередині твердого електроліту вчені використовували потужний рентгенівський синхротрон Canadian Light Source.

Крім безпеки, головним козирем натрію залишається доступність: цей елемент набагато дешевший і поширеніший за літій. Крім того, такі батареї простіше переробляти, оскільки вони не містять важких металів.

Галузь уже готується до переходу. Найбільший світовий виробник акумуляторів CATL у квітні оголосив про масовий випуск натрій-іонних батарей на платформі Naxtra, які з'являться в автомобілях уже 2026 року. Китайський автогігант BYD також розробляє подібні рішення для масштабних систем зберігання енергії, де безпека важлива для запобігання пожежам.

