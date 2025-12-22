В Китае убирают тысячи солнечных панелей с крыш: почему их пришлось выбросить (фото)
Солнечная энергетика Китая столкнулась с серьезным кризисом перепроизводства. Чтобы остановить финансовые потери, в стране начали принудительно закрывать ненужные производственные линии и ограничивать строительство новых мощностей.
Местная отрасль настолько нарастила масштабы выпуска, что ее предложение вдвое превышает спрос на солнечные батареи по всему миру. Это вызвало обвал цен и убытки, что вынуждает компании принимать крайние меры, пишет Reuters.
Как борются с перепроизводством
Эту проблему бизнес и регуляторы уже пытаются решить какое-то время. Несмотря на то, что потери в секторе сократились почти на 47% в третьем квартале 2025 года, они все еще остаются колоссальными — свыше 900 миллионов долларов только за три месяца. Ван Бохуа, почетный председатель Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности, сообщил, что строительство новых заводов замедлилось по сравнению с прошлым годом.
Правительство ввело ряд жестких правил, включая лимиты на энергопотребление для заводов по выпуску поликремния. Это вынуждает закрываться менее эффективные предприятия. Представители министерства промышленности подтвердили намерение усилить контроль и продолжить закрытие устаревших производственных линий в 2026 году.
Падение спроса и цен
Статистика показывает смешанную картину: выпуск готовых модулей вырос, но производство сырья (поликремния и пластин) сократилось почти на 30%. Аналитики Sinolink Securities прогнозируют пессимистичный сценарий, при котором внутренний спрос в Китае может резко упасть в следующем году, что усилит давление на производителей.
Экспорт также страдает от ценовой войны. Хотя физический объем поставок за рубеж вырос на 6%, общая стоимость экспорта рухнула на 13,2% из-за демпинга и низких цен. В этих условиях компаниям приходится либо искать новые рынки, либо сокращать мощности, чтобы выжить.
Ранее сообщалось, что солнечные панели вдруг стали на треть эффективнее. В технологии тонкопленочных солнечных элементов произошел прорыв. Внедрение нанометрового слоя оксида германия увеличивает производительность устройств почти на 30%.