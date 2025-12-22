У Китаї прибирають тисячі сонячних панелей із дахів: чому їх довелося викинути (фото)

Сонячна енергетика Китаю зіткнулася із серйозною кризою перевиробництва. Щоб зупинити фінансові втрати, у країні почали примусово закривати непотрібні виробничі лінії та обмежувати будівництво нових потужностей.

Місцева галузь настільки наростила масштаби випуску, що її пропозиція вдвічі перевищує попит на сонячні батареї по всьому світу. Це спричинило обвал цін і збитки, що змушує компанії вживати крайніх заходів, пише Reuters.

Як борються з перевиробництвом

Цю проблему бізнес і регулятори вже намагаються вирішити якийсь час. Незважаючи на те, що втрати в секторі скоротилися майже на 47% у третьому кварталі 2025 року, вони все ще залишаються колосальними — понад 900 мільйонів доларів тільки за три місяці. Ван Бохуа, почесний голова Китайської асоціації фотоелектричної промисловості, повідомив, що будівництво нових заводів сповільнилося порівняно з минулим роком.

Уряд запровадив низку жорстких правил, включно з лімітами на енергоспоживання для заводів з випуску полікремнію. Це змушує закриватися менш ефективні підприємства. Представники міністерства промисловості підтвердили намір посилити контроль і продовжити закриття застарілих виробничих ліній у 2026 році.

Падіння попиту і цін

Статистика показує змішану картину: випуск готових модулів зріс, але виробництво сировини (полікремнію і пластин) скоротилося майже на 30%. Аналітики Sinolink Securities прогнозують песимістичний сценарій, за якого внутрішній попит у Китаї може різко впасти наступного року, що посилить тиск на виробників.

Експорт також страждає від цінової війни. Хоча фізичний обсяг постачань за кордон зріс на 6%, загальна вартість експорту впала на 13,2% через демпінг і низькі ціни. У цих умовах компаніям доводиться або шукати нові ринки, або скорочувати потужності, щоб вижити.

