В гонке ИИ наметился неожиданный лидер, и это не СhatGPT: почему чат-бот проиграл (видео)

Еще недавно казалось, что Google безнадежно отстает в сфере искусственного интеллекта: чат-бот Bard страдал от "галлюцинаций", а поисковая выдача предлагала пользователям абсурдные советы. Однако ситуация кардинально изменилась.

Теперь поисковый гигант не просто догнал конкурентов, но и выстроил бизнес-структуру, которая, вероятно, обеспечит компании победу в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает блогер Breaking Even в своем аналитическом обзоре.

Почему Google оказалась впереди

Поворотным моментом стал ноябрь 2025 года, когда Google выпустила свою самую мощную языковую модель Gemini 3 Pro. Новинка настолько превзошла актуальную на тот момент GPT-5 по ключевым показателям, что в OpenAI объявили режим "красного кода". Однако угроза нависла не только над создателями ChatGPT. Google вступила в прямую конкуренцию практически со всеми крупными игроками рынка, включая Nvidia, Microsoft, Oracle и Meta.

Отмечается, что стратегия Google уникальна благодаря полной вертикальной интеграции. В то время как конкуренты специализируются на отдельных слоях "стека ИИ" (Nvidia — на чипах, OpenAI — на моделях, Microsoft — на дата-центрах), Google контролирует все этапы: от проектирования железа до конечных пользовательских приложений. Это дает компании структурное преимущество, которое невозможно быстро скопировать.

Удар по монополии Nvidia и эффективность облака

Важным элементом успеха стала независимость Google в производстве чипов. Пока весь мир стоит в очереди за графическими процессорами (GPU) от Nvidia, Google успешно обучила Gemini 3 исключительно на собственных тензорных процессорах (TPU). Это доказывает, что монополия Nvidia на передовое обучение ИИ уже трещит по швам. Более того, Google начала продавать свои чипы сторонним компаниям, например Anthropic, напрямую отнимая долю рынка у "зеленой команды".

Наличие собственного "железа" дает колоссальное преимущество в сегменте облачных вычислений. Компании вроде Microsoft и Oracle вынуждены закупать оборудование Nvidia с огромной наценкой, что снижает их маржинальность. Google же использует собственные процессоры в своих дата-центрах, что позволяет оптимизировать энергопотребление и снизить затраты. В результате облачное подразделение компании растет на 30% в год.

Ассистент Google Gemini (иллюстративное фото) Фото: Phone Arena

Экосистема как решающий фактор

В битве продуктов Google также имеет мощный козырь — свою экосистему. Хотя ChatGPT все еще лидирует по количеству пользователей (около 900 млн против 650 млн у Gemini), продукты Google встроены в повседневную жизнь миллиардов людей через Android, поисковик, Chrome, Gmail, Docs и YouTube. Интеграция ИИ в эти сервисы делает переход на платформы конкурентов неудобным для обычного пользователя.

Автор обзора подчеркивает, что финансовые рынки уже оценили этот потенциал: акции Alphabet достигли исторических максимумов, а капитализация компании приближается к 4 триллионам долларов. Даже на фоне разговоров об экономическом пузыре ИИ, позиции Google выглядят наиболее устойчивыми благодаря контролю над всей цепочкой создания стоимости — от кремниевого чипа до экрана смартфона.

Ранее сообщалось, какой ИИ самый полезный: в сравнении актуальных версий ChatGPT и Gemini определился лучший чат-бот 2025 года. В конце 2025 года обновились топовые ИИ-модели. OpenAI выпустила GPT-5.2, а Google немного ранее показала Gemini 3 Pro. Обе системы получили режим Thinking и передовые возможности.