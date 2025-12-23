У перегонах ШІ намітився несподіваний лідер, і це не СhatGРТ: чому чат-бот програв (відео)

Ще недавно здавалося, що Google безнадійно відстає у сфері штучного інтелекту: чат-бот Bard страждав від "галюцинацій", а пошукова видача пропонувала користувачам абсурдні поради. Однак ситуація кардинально змінилася.

Тепер пошуковий гігант не просто наздогнав конкурентів, а й вибудував бізнес-структуру, яка, ймовірно, забезпечить компанії перемогу в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє блогер Breaking Even у своєму аналітичному огляді.

Чому Google опинилася попереду

Поворотним моментом став листопад 2025 року, коли Google випустила свою найпотужнішу мовну модель Gemini 3 Pro. Новинка настільки перевершила актуальну на той момент GPT-5 за ключовими показниками, що в OpenAI оголосили режим "червоного коду". Однак загроза нависла не тільки над творцями ChatGPT. Google вступила в пряму конкуренцію практично з усіма великими гравцями ринку, включно з Nvidia, Microsoft, Oracle і Meta.

Зазначається, що стратегія Google унікальна завдяки повній вертикальній інтеграції. Тоді як конкуренти спеціалізуються на окремих шарах "стека ШІ" (Nvidia — на чіпах, OpenAI — на моделях, Microsoft — на дата-центрах), Google контролює всі етапи: від проєктування заліза до кінцевих призначених для користувача застосунків. Це дає компанії структурну перевагу, яку неможливо швидко скопіювати.

Удар по монополії Nvidia та ефективність хмари

Важливим елементом успіху стала незалежність Google у виробництві чіпів. Поки весь світ стоїть у черзі за графічними процесорами (GPU) від Nvidia, Google успішно навчила Gemini 3 виключно на власних тензорних процесорах (TPU). Це доводить, що монополія Nvidia на передове навчання ШІ вже тріщить по швах. Ба більше, Google почала продавати свої чіпи стороннім компаніям, наприклад Anthropic, безпосередньо забираючи частку ринку в "зеленої команди".

Наявність власного "заліза" дає колосальну перевагу в сегменті хмарних обчислень. Компанії на кшталт Microsoft і Oracle змушені закуповувати обладнання Nvidia з величезною націнкою, що знижує їхню маржинальність. Google же використовує власні процесори у своїх дата-центрах, що дає змогу оптимізувати енергоспоживання і знизити витрати. У результаті хмарний підрозділ компанії зростає на 30% на рік.

Асистент Google Gemini (ілюстративне фото) Фото: Phone Arena

Екосистема як вирішальний фактор

У битві продуктів Google також має потужний козир — свою екосистему. Хоча ChatGPT все ще лідирує за кількістю користувачів (близько 900 млн проти 650 млн у Gemini), продукти Google вбудовані в повсякденне життя мільярдів людей через Android, пошуковик, Chrome, Gmail, Docs і YouTube. Інтеграція ШІ в ці сервіси робить перехід на платформи конкурентів незручним для звичайного користувача.

Автор огляду підкреслює, що фінансові ринки вже оцінили цей потенціал: акції Alphabet досягли історичних максимумів, а капіталізація компанії наближається до 4 трильйонів доларів. Навіть на тлі розмов про економічну бульбашку ШІ, позиції Google виглядають найбільш стійкими завдяки контролю над усім ланцюжком створення вартості — від кремнієвого чіпа до екрана смартфона.

Автор огляду підкреслює, що фінансові ринки вже оцінили цей потенціал: акції Alphabet досягли історичних максимумів, а капіталізація компанії наближається до 4 трильйонів доларів. Навіть на тлі розмов про економічну бульбашку ШІ, позиції Google виглядають найбільш стійкими завдяки контролю над усім ланцюжком створення вартості — від кремнієвого чіпа до екрана смартфона.