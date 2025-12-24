Солнечные панели в Украине спасли от блэкуатов десятки домов: где ставят бесплатные батареи

Украинские медицинские учреждения обретают энергетическую независимость благодаря международному проекту. Солнечные электростанции, полученные в рамках конкурса, позволяют больницам не только продолжать работу во время отключений света, но и существенно экономить бюджетные средства.

Как cообщает Greenpeace, инициатива направлена на поддержку громад, выбравших путь современных технологий и устойчивого развития.

Результаты конкурса "Солнце для Украины"

В декабре 2024 года организация Greenpeace Украина запустила конкурс, в котором приняли участие 135 кластерных и сверхкластерных больниц из более чем 300 существующих в стране. Главной целью было обеспечение энергетической безопасности медучреждений и снижение их коммунальных расходов. Условия участия были прозрачными: больницы подавали заявки на получение оборудования, подтверждая готовность профинансировать проектирование и монтаж. На данный момент оборудование уже получили 13 учреждений, а в четырех из них станции успешно введены в эксплуатацию. К установке панелей в двух больницах привлекли выпускников специальной учебной программы для монтажников солнечных станций.

Экономия и экологический эффект

Общая мощность переданных солнечных станций составляет 881 кВт. Это оборудование становится критически важным элементом для создания распределенной энергосистемы, которая менее уязвима к внешним атакам. По оценкам экспертов, использование солнечной энергии позволит каждому медучреждению значительно сократить расходы на коммунальные услуги и перенаправить эти средства на лечение пациентов. Кроме финансовой выгоды, проект несет и экологическую пользу, предотвращая выброс сотен тонн углерода в атмосферу ежегодно. Инициатива реализуется в партнерстве с немецким фондом BIOHAUS-Stiftung и будет продолжена в 2026 году.

Ориентировочная экономия для каждой больницы: от 400 000 до 1 000 000 грн в год

Ранее сообщалось, что ученые изобрели "неубиваемые" солнечные панели. Ученые из Национального университета разработали долговечные тандемные солнечные элементы на основе перовскита и кремния.