Сонячні панелі в Україні врятували від блекуатів десятки будинків: де ставлять безкоштовні батареї

Українські медичні заклади здобувають енергетичну незалежність завдяки міжнародному проєкту. Сонячні електростанції, отримані в рамках конкурсу, дають змогу лікарням не тільки продовжувати роботу під час вимкнення світла, а й істотно економити бюджетні кошти.

Як повідомляє Greenpeace, ініціатива спрямована на підтримку громад, які обрали шлях сучасних технологій і сталого розвитку.

Результати конкурсу "Сонце для України"

У грудні 2024 року організація Greenpeace Україна запустила конкурс, у якому взяли участь 135 кластерних і надкластерних лікарень із понад 300 наявних у країні. Головною метою було забезпечення енергетичної безпеки медзакладів і зниження їхніх комунальних витрат. Умови участі були прозорими: лікарні подавали заявки на отримання обладнання, підтверджуючи готовність профінансувати проєктування та монтаж. Наразі обладнання вже отримали 13 установ, а в чотирьох із них станції успішно введено в експлуатацію. До встановлення панелей у двох лікарнях залучили випускників спеціальної навчальної програми для монтажників сонячних станцій.

Економія та екологічний ефект

Загальна потужність переданих сонячних станцій становить 881 кВт. Це обладнання стає критично важливим елементом для створення розподіленої енергосистеми, яка менш вразлива до зовнішніх атак. За оцінками експертів, використання сонячної енергії дасть змогу кожній медустанові значно скоротити витрати на комунальні послуги та перенаправити ці кошти на лікування пацієнтів. Крім фінансової вигоди, проєкт несе й екологічну користь, запобігаючи викиду сотень тонн вуглецю в атмосферу щорічно. Ініціатива реалізується в партнерстві з німецьким фондом BIOHAUS-Stiftung і буде продовжена у 2026 році.

Орієнтовна економія для кожної лікарні: від 400 000 до 1 000 000 грн на рік

Раніше повідомлялося, що вчені винайшли "невбивані" сонячні панелі. Вчені з Національного університету розробили довговічні тандемні сонячні елементи на основі перовскіту і кремнію.