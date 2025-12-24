Учені винайшли "невбивані" сонячні панелі: що в них особливого

Науковці з Національного університету розробили довговічні тандемні сонячні елементи на основі перовскіту і кремнію.

Дослідники стверджують, що тандемні сонячні елементи на основі перовскіту і кремнію, створені методом осадження з парової фази на промислових кремнієвих пластинах, досягають як високої ефективності, так і довготривалої термічної стабільності, усуваючи тим самим основну перешкоду на шляху до комерційного впровадження, пише pv-magazine.com.

Вчені продемонстрували процес осадження з парової фази, який дає змогу тандемним сонячним елементам на основі перовскіту і кремнію працювати з високою ефективністю і тривалою довговічністю на текстурованих кремнієвих пластинах промислового класу.

Команда заявила про коефіцієнт перетворення енергії вище 30% і експлуатаційну стабільність, що перевищує 2000 годин, включно з терміном служби T90 понад 1400 годин за температури 85 °C за освітленості одним сонцем, що визначається як 1000 Вт/кв.м — стандартний промисловий стрес-тест. Ця робота знаменує собою перше успішне застосування методу осадження з парової фази на кремнієвих пластинах з мікрометровою текстурою, долаючи давнє виробниче обмеження, що стримувало масштабованість тандемних пристроїв на основі перовскіту і кремнію.

Метод осадження з парової фази широко розглядається як сумісний з промисловістю спосіб виробництва, проте попередні спроби не увінчалися успіхом в отриманні стабільних шарів перовскіту на крутих пірамідальних текстурах промислових кремнієвих пластин. Науковці розв'язали цю проблему, розробивши молекулу, що зв'язується з поверхнею, яка сприяє збалансованій адсорбції сполук-прекурсорів перовскіту під час осадження з парової фази, забезпечуючи рівномірне формування плівки та поліпшену термостійкість.

Отримані тандемні комірки зберігали стабільну роботу за тривалого впливу тепла і безперервного освітлення — умов, які історично викликали швидку деградацію пристроїв на основі перовскіту. Продемонстрована довговічність ставить ці осередки в число найбільш стабільних тандемних осередків на основі перовскита і кремнію, описаних на сьогоднішній день, і підтверджує їх придатність для сонячних електростанцій на дахах, в промислових масштабах і для промислового застосування.

Дослідники заявили, що наступний етап роботи буде зосереджений на масштабуванні процесу від лабораторних пристроїв до модулів великої площі та інтеграції методу осадження з парової фази в пілотні виробничі лінії — крок, необхідний перед комерційним впровадженням.

