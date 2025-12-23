Величезна країна відмовляється купувати сонячні панелі з Китаю: що з ними не так

Китай ініціював торговельну суперечку з Індією з приводу сонячних батарей і деяких ІТ-продуктів. Річ у тім, що Індія не поспішає все це у КНР купувати.

Китай ініціював торговельну суперечку з Індією щодо сонячних батарей, сонячних модулів та ІТ-продуктів, запросивши консультації з цього питання, повідомила у вівторок Світова організація торгівлі (СОТ), передає Reuters.

"Китай запросив в Індії консультації в рамках СОТ щодо врегулювання суперечок, що стосуються деяких заходів Індії щодо сонячних батарей, сонячних модулів і продуктів інформаційних технологій. Китай заявив, що заходи, які розглядаються, охоплюють тарифний режим Індії та деякі заходи, які, за словами Китаю, залежать від використання вітчизняних комплектуючих та іншим чином дискримінують китайський імпорт. Запит було розіслано членам СОТ 23 грудня", — йдеться в заяві СОТ.

Менше тижня тому Індія заявила, що ввела антидемпінгові мита на імпорт холоднокатаної сталі з Китаю на п'ять років для захисту своєї вітчизняної промисловості, нагадує ЗМІ.

