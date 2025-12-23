Огромная страна отказывается покупать солнечные панели из Китая: что с ними не так
Китай инициировал торговый спор с Индией по поводу солнечных батарей и некоторых ИТ-продуктов. Дело в том, что Индия не спешит все это у КНР покупать.
Китай инициировал торговый спор с Индией по поводу солнечных батарей, солнечных модулей и ИТ-продуктов, запросив консультации по этому вопросу, сообщила во вторник Всемирная торговая организация (ВТО), передает Reuters.
"Китай запросил у Индии консультации в рамках ВТО по урегулированию споров, касающихся некоторых мер Индии в отношении солнечных батарей, солнечных модулей и продуктов информационных технологий. Китай заявил, что рассматриваемые меры включают тарифный режим Индии и некоторые меры, которые, по словам Китая, зависят от использования отечественных комплектующих и иным образом дискриминируют китайский импорт. Запрос был разослан членам ВТО 23 декабря", — говорится в заявлении ВТО.
Менее недели назад Индия заявила, что ввела антидемпинговые пошлины на импорт холоднокатаной стали из Китая на пять лет для защиты своей отечественной промышленности, напоминает СМИ.
