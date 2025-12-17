Солнечные панели — "в топку": аналитики рассказали, почему их больше никто не хочет ставить

Установка солнечных электростанций в следующем году, как ожидается, замедлится впервые с тех пор, как отрасль стала популярной 20 лет назад, поскольку изменения в политике и насыщение основных рынков сдерживают спрос.

Согласно прогнозу BNEF по мировому рынку фотоэлектрической энергии, в 2026 году в мире будет введено в эксплуатацию 649 гигаватт солнечных электростанций, что немного меньше, чем в 2025 году. Рост в этом году является самым слабым за 7 лет, а сокращение в следующем году станет первым за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года, пишет bloomberg.com.

"Солнечная индустрия вступает в фазу низкого роста после многих лет быстрого расширения", — говорится в отчете BNEF. Причиной спада является ряд изменений в политике Китая и США, которые замедлили рост спроса, добавили в организации. Некоторые другие рынки, хотя и готовы к сильному росту в следующем году, не смогут компенсировать значительный дефицит, вызванный двумя крупнейшими экономиками мира.

Это плохая новость для китайских производителей солнечной энергии, уже борющихся с избыточными мощностями и убытками. Введенная в июне рыночная ценовая политика в отношении возобновляемых источников энергии спровоцировала резкий рост установок в первой половине этого года, а затем привела к значительному замедлению. BNEF снизила свой прогноз по установке солнечных батарей в Китае на 2025 год на 9%, до 372 гигаватт, с последующим сокращением на 14% в 2026 году.

Ожидается, что рынок США также замедлится аналогичными темпами из-за усилий президента Дональда Трампа по ограничению использования возобновляемых источников энергии и возвращению к ископаемому топливу. Другие зрелые рынки, такие как Испания и Бразилия, также теряют темпы. Там наблюдается быстрое наращивание мощностей солнечной энергии, что привело к увеличению ограничений и падению цен на электроэнергию, а также создало неопределенность, которая начинает подавлять инвестиционную активность.

Цены по всей цепочке создания стоимости останутся на исторически низком уровне до 2026 года, что связано с ослаблением спроса и "беспрецедентным объемом производственных мощностей и запасов", говорится в отчете.

Поликремний служит примером проблем. Цены на ключевой сырьевой материал в Китае остаются в целом низкими, даже несмотря на то, что усилия по консолидации сектора привели к росту на 50% с июня. В условиях высокой насыщенности сектора возможности для значительного восстановления цен будут ограничены по мере снижения спроса.

Тем не менее, ожидается, что объемы солнечных электростанций продемонстрируют "скромный" рост уже в 2027 году, поскольку Китай и США адаптируются к новым условиям спроса и предложения, а также по мере расширения новых рынков. По прогнозам BNEF, общий объем установок в этом году составит 688 гигаватт.

