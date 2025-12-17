Сонячні панелі — "в топку": аналітики розповіли, чому їх більше ніхто не хоче ставити

Встановлення сонячних електростанцій наступного року, як очікується, сповільниться вперше відтоді, як галузь стала популярною 20 років тому, оскільки зміни в політиці та насичення основних ринків стримують попит.

Згідно з прогнозом BNEF щодо світового ринку фотоелектричної енергії, у 2026 році у світі буде введено в експлуатацію 649 гігават сонячних електростанцій, що трохи менше, ніж у 2025 році. Зростання цього року є найслабшим за 7 років, а скорочення наступного року стане першим за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року, пише bloomberg.com.

"Сонячна індустрія вступає у фазу низького зростання після багатьох років швидкого розширення", — йдеться у звіті BNEF. Причиною спаду є низка змін у політиці Китаю та США, які сповільнили зростання попиту, додали в організації. Деякі інші ринки, хоча й готові до сильного зростання наступного року, не зможуть компенсувати значний дефіцит, спричинений двома найбільшими економіками світу.

Це погана новина для китайських виробників сонячної енергії, які вже борються з надлишковими потужностями і збитками. Запроваджена в червні ринкова цінова політика щодо поновлюваних джерел енергії спровокувала різке зростання установок у першій половині цього року, а потім призвела до значного уповільнення. BNEF знизила свій прогноз щодо встановлення сонячних батарей у Китаї на 2025 рік на 9%, до 372 гігаватів, з подальшим скороченням на 14% у 2026 році.

Очікується, що ринок США також сповільниться аналогічними темпами через зусилля президента Дональда Трампа щодо обмеження використання поновлюваних джерел енергії та повернення до викопного палива. Інші зрілі ринки, такі як Іспанія та Бразилія, також втрачають темпи. Там спостерігається швидке нарощування потужностей сонячної енергії, що призвело до збільшення обмежень і падіння цін на електроенергію, а також створило невизначеність, яка починає пригнічувати інвестиційну активність.

Ціни по всьому ланцюжку створення вартості залишаться на історично низькому рівні до 2026 року, що пов'язано з ослабленням попиту і "безпрецедентним обсягом виробничих потужностей і запасів", ідеться у звіті.

Полікремній є прикладом проблем. Ціни на ключовий сировинний матеріал у Китаї залишаються загалом низькими, навіть незважаючи на те, що зусилля з консолідації сектору призвели до зростання на 50% з червня. В умовах високої насиченості сектора можливості для значного відновлення цін будуть обмежені в міру зниження попиту.

Проте, очікується, що обсяги сонячних електростанцій продемонструють "скромне" зростання вже у 2027 році, оскільки Китай і США адаптуються до нових умов попиту і пропозиції, а також у міру розширення нових ринків. За прогнозами BNEF, загальний обсяг установок цього року становитиме 688 гігават.

