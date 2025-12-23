Сонячні панелі час нести на звалище: вчені з'ясували, що їх руйнує. Відкриття вразило

Сонячні модулі деградують швидше через УФ-випромінювання. Це дивно, але найбільше їм шкодить не сміття, дощ і мороз, а сонячне світло.

Технологія тунельних оксидних пасивованих контактів (TOPCon), як очікується, продовжить домінувати на ринку ще кілька років, але вона має низку проблем з якістю, пише pv-tech.org.

Німецькі дослідники з Fraunhofer ISE порівнювали 20 фотоелектричних модулів TOPCon за низкою параметрів електричної характеристики та прискорених випробувань на старіння, і виявили "значні проблеми з надійністю, які залишаються невирішеними".

Згідно зі статтею, незважаючи на те, що TOPCon демонструє стійкість до деградації, спричиненої світлом і температурою (LeTID) та світлом (LID), технологія вразлива до деградації, корозії та УФ-випромінювання.

Відео дня

Деградація від УФ-випромінювання і проникнення вологи, зокрема, є "критичними". У статті також згадувалася проблема, яка полягає в тому, що наявні стандарти тестування комерційно доступних модулів, як правило, не реєструють втрати потужності через деградацію, якщо це не призводить до проблем із безпекою або повної відмови.

Інше дослідження, проведене вченими з Національної лабораторії відновлюваної енергії (NREL), вказало на необхідність посилення глобальних стандартів для виявлення UVID у фотоелектричних модулях після виявлення "серйозних" рівнів цієї проблеми в модулях n-типу, що працюють.

Інше дослідження, проведене вченими з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW), показало, що підвищення обізнаності про тип УФ-випромінювання, використовуваного для тестування сонячних елементів TOPCon, може призвести до більш швидкої та ефективної оцінки їхньої довгострокової продуктивності.

"УФ-випромінювання викликає особливу стурбованість у зв'язку зі зростаючим використанням УФ-прозорих герметиків у фотоелектричних модулях, що підвищує ефективність модулів, але піддає сонячні елементи впливу УФ-випромінювання під час роботи", — заявили дослідники UNSW.

Дослідження Fraunhofer ISE показало, що УФ-деградація під час тестування настільки дестабілізує сонячні панелі так, що вони значно втрачають ефективність під час зберігання енергії в темряві після впливу УФ-випромінювання. Однак подальший вплив сонячного світла призводить до значного відновлення, внаслідок чого вимірювання деградації стають ближчими до значень, фактично виміряних на практиці.

У недавньому інтерв'ю PV Tech Premium Стівен Ксуереб, виконавчий директор Kiwa PI Berlin, заявив, що виробники модулів докладають зусиль для розв'язання проблем деградації під впливом УФ-випромінювання, які спостерігаються в лабораторних умовах.

Раніше ми писали про те, що в Німеччині сонячні панелі знімають з дахів і ставлять в інше місце. За даними Берлінського університету прикладних наук, купівля балконних сонячних панелей окупається протягом 4-7 років. Після цього електроенергія, що виробляється ними, стає безкоштовною.