У Німеччині сонячні панелі масово знімають із дахів і ставлять у зовсім інше місце (фото)

За даними Берлінського університету прикладних наук, купівля балконних сонячних панелей окупається протягом 4-7 років. Після цього електроенергія, що виробляється ними, стає безкоштовною.

Невеликі сонячні пристрої, які можна підключати до побутових розеток, стають дедалі популярнішими в країні: за останні три роки було встановлено понад 1 мільйон таких панелей, пише dw.com.

Модулі зазвичай мають розмір близько 2 кв. м, у міні-систему може входити до чотирьох таких модулів, і їх легко встановлювати на балконах, де вони працюють так само безпечно, як і інші побутові прилади. Електроенергія надходить від сонячного модуля через інвертор по побутовій розетці назад в електромережу.

Дедалі частіше ці системи також містять у собі акумуляторні батареї, що означає можливість збереження надлишкової електроенергії для подальшого використання.

Відео дня

Електроенергія з власного балкона

Ціна сонячних панелей для балконів за останні два роки знизилася вдвічі: невеликі моделі продаються за 200 євро (233 долари), а великі, що включають системи зберігання, коштують близько 1000 євро (1166 доларів). У Німеччині вони виробляють електроенергію менш ніж за половину вартості електроенергії з мережі.

За даними Берлінського університету прикладних наук (HTW), купівля зазвичай окупається протягом 4-7 років. Після цього електроенергія, що виробляється ними, стає безкоштовною.

Сонячні модулі можуть працювати понад 30 років, а батареї "можуть мати термін служби 10-15 років", — сказав Фолькер Квашнінг, професор HTW. За допомогою чотирьох модулів і накопичувача енергії можна покрити близько половини потреб в електроенергії домогосподарства з двох осіб.

Сонячні панелі на балконі Фото: Скриншот

Чому в Німеччині популярні сонячні балконні модулі

"Більшість сонячних пристроїв з накопичувачем енергії продаються в Німеччині, значно випереджаючи решту світу", — каже Давид Бройер, керуючий директор компанії Yuma.

Хоча більш сонячні регіони в інших країнах мають потенціал для вироблення набагато більшої кількості електроенергії, у Німеччині зниження цін, вдосконалені технології та політична підтримка сприяли буму сонячних батарей на балконах.

З 2023 року приватні сонячні установки в країні звільнені від ПДВ, а з осені 2024 року орендарям і власникам квартир дозволено самостійно встановлювати сонячні модулі на своїх балконах.

У більшості країн ЄС дозволені пристрої з вихідною потужністю модуля до 2000 ват, які можуть подавати до 800 ват електроенергії безпосередньо в побутову мережу. Це обмеження захищає лінії електропередачі в будинку від перевантаження, роблячи використання пристроїв безпечним.

Раніше ми писали про те, що сонячні панелі вже нікому не цікаві. Встановлення сонячних електростанцій наступного року, як очікується, сповільниться вперше відтоді, як галузь стала популярною 20 років тому, оскільки зміни в політиці та насичення основних ринків стримують попит.