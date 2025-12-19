В Германии солнечные панели массово снимают с крыш и ставят в совсем другое место (фото)

По данным Берлинского университета прикладных наук, покупка балконных солнечных панелей окупается в течение 4-7 лет. После этого электроэнергия, вырабатываемая ими, становится бесплатной.

Небольшие солнечные устройства, которые можно подключать к бытовым розеткам, становятся все более популярными в стране: за последние три года было установлено более 1 миллиона таких панелей, пишет dw.com.

Модули обычно имеют размер около 2 кв. м, в мини-систему может входить до четырех таких модулей, и их легко устанавливать на балконах, где они работают так же безопасно, как и другие бытовые приборы. Электроэнергия поступает от солнечного модуля через инвертор по бытовой розетке обратно в электросеть.

Все чаще эти системы также включают в себя аккумуляторные батареи, что означает возможность сохранения избыточной электроэнергии для последующего использования.

Электроэнергия с собственного балкона

Цена солнечных панелей для балконов за последние два года снизилась вдвое: небольшие модели продаются за 200 евро (233 доллара), а крупные, включающие системы хранения, стоят около 1000 евро (1166 долларов). В Германии они вырабатывают электроэнергию менее чем за половину стоимости электроэнергии из сети.

По данным Берлинского университета прикладных наук (HTW), покупка обычно окупается в течение 4-7 лет. После этого электроэнергия, вырабатываемая ими, становится бесплатной.

Солнечные модули могут работать более 30 лет, а батареи "могут иметь срок службы 10-15 лет", — сказал Фолькер Квашнинг, профессор HTW. С помощью четырех модулей и накопителя энергии можно покрыть около половины потребностей в электроэнергии домохозяйства из двух человек.

Солнечные панели на балконе

Почему в Германии популярны солнечные балконные модули

"Большинство солнечных устройств с накопителем энергии продаются в Германии, значительно опережая остальной мир", — говорит Давид Бройер, управляющий директор компании Yuma.

Хотя более солнечные регионы в других странах имеют потенциал для выработки гораздо большего количества электроэнергии, в Германии снижение цен, усовершенствованные технологии и политическая поддержка способствовали буму солнечных батарей на балконах.

С 2023 года частные солнечные установки в стране освобождены от НДС, а с осени 2024 года арендаторам и владельцам квартир разрешено самостоятельно устанавливать солнечные модули на своих балконах.

В большинстве стран ЕС разрешены устройства с выходной мощностью модуля до 2000 ватт, которые могут подавать до 800 ватт электроэнергии непосредственно в бытовую сеть. Это ограничение защищает линии электропередачи в доме от перегрузки, делая использование устройств безопасным.

Ранее мы писали о том, что солнечные панели уже никому не интересны. Установка солнечных электростанций в следующем году, как ожидается, замедлится впервые с тех пор, как отрасль стала популярной 20 лет назад, поскольку изменения в политике и насыщение основных рынков сдерживают спрос.