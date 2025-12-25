40 млн тонн лития обнаружили 16 млн лет спустя: теперь батареи из Китая не нужны (фото)

На западе Соединенных Штатов находится древнее месторождение полезных ископаемых, которое рассматривается как возможный ответ на дефицит лития, с которым мир боролся в течение многих лет.

Глобальная динамика сил вокруг редкоземельных металлов, возможно, начинает меняться, поскольку США пытается бросить вызов контролю Китая над поставками. Возможно, Соединенные Штаты находятся в шаге от независимости от полезных ископаемых из КНР, пишет ecoticias.com.

Открытие кальдеры Макдермитта

Исследователи объявили об открытии кальдеры Макдермитта, спящего вулканического кратера, расположенного на границе между Невадой и Орегоном. Там содержится 40 миллионов тонн лития, который можно рассматривать как крупнейший обнаруженный запас лития в мире, говорится в материале. Месторождение располагалось на территории, образовавшейся более 16 миллионов лет назад, и из-за вулканической активности от него остались только богатые минералы.

Литий является ключевым компонентом аккумуляторов, которые питают электромобили, смартфоны, ноутбуки и системы хранения возобновляемой энергии. Поскольку мир движется к усилиям по декарбонизации, спрос на литий резко увеличится к 2035 году.

В то время как Китай долгое время доминировал в плане поставок лития, полученного в результате горнодобывающих процессов, открытие ученых может поставить США на первое место в качестве поставщика редкоземельного элемента. По данным Lithium Americas, добыча начнется в 2026 году, и компания надеется поставлять литий для более чем тысячи электромобилей в год.

Борьба за более чистое энергетическое будущее

Китай перерабатывает около 60% мирового объема лития, а потому занимается производством литиевых батарей. Благодаря месторождению кальдеры Макдермитт все это вскоре может измениться.

Качество и извлекаемость в кальдере имеют решающее значение: литий содержится в глинистых минералах (особенно в гекторите), которые, как правило, сложнее обрабатывать. Понадобится инфраструктура, аналогичная той, которая используется в Китае для добычи этого редкоземельного элемента. Политики США выступают за создание правильной инфраструктуры, поскольку они хотят интегрировать США в литиевую промышленность.

Кальдера Макдермитта не лишена экологических препятствий. Фактически, упоминание о добыче лития на этом месте вызвало сопротивление общественности. Это связано с тем, что перевал Такер расположен на земле, которую несколько индейских племен считают священной. Юридические баталии продолжаются, поскольку общественность считает, что шахта может нанести вред культурному наследию и нарушить федеральный закон.

Другие проблемы включают разрушение среды обитания некоторых животных и птиц и обильные выбросы СО2 при добыче лития. Задержки с поставками лития связаны с судебными разбирательствами, которые могут привести к тому, что США по-прежнему будут зависеть от импорта в ближайшем будущем.

Могут ли США стать независимыми от лития из Китая

Да, т.к. данное открытие может помочь США стать более устойчивыми. Чтобы Америка стала независимой от лития, необходимы большие инвестиции и сотрудничество с привлечением и участием местных сообществ в плане раскрытия потенциала, заложенного в кальдере Макдермитта, пишут журналисты.

Имея 40 млн тонн редкоземельного элемента, США могли бы медленно двигаться к литиевой независимости. Согласно спутниковым снимкам, обнажилась еще одна крупнейшая шахта Америки, под обычным пятном которой находится 4000 триллионов литров лития.

