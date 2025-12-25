40 млн тонн літію виявили 16 млн років потому: тепер батареї з Китаю не потрібні (фото)

На заході Сполучених Штатів розташоване стародавнє родовище корисних копалин, яке розглядається як можлива відповідь на дефіцит літію, з яким світ боровся протягом багатьох років.

Глобальна динаміка сил навколо рідкоземельних металів, можливо, починає змінюватися, оскільки США намагається кинути виклик контролю Китаю над поставками. Можливо, Сполучені Штати перебувають за крок від незалежності від корисних копалин з КНР, пише ecoticias.com.

Відкриття кальдери Макдермітта

Дослідники оголосили про відкриття кальдери Макдермітта, сплячого вулканічного кратера, розташованого на кордоні між Невадою та Орегоном. Там міститься 40 мільйонів тонн літію, який можна розглядати як найбільший виявлений запас літію у світі, йдеться в матеріалі. Родовище розташовувалося на території, що утворилася понад 16 мільйонів років тому, і через вулканічну активність від нього залишилися тільки багаті мінерали.

Літій є ключовим компонентом акумуляторів, які живлять електромобілі, смартфони, ноутбуки та системи зберігання відновлюваної енергії. Оскільки світ рухається до зусиль із декарбонізації, попит на літій різко збільшиться до 2035 року.

Тоді як Китай довгий час домінував у плані поставок літію, отриманого в результаті гірничодобувних процесів, відкриття вчених може поставити США на перше місце як постачальника рідкоземельного елемента. За даними Lithium Americas, видобуток розпочнеться 2026 року, і компанія сподівається постачати літій для більш ніж тисячі електромобілів на рік.

Рідкоземельний елемент літій Фото: Фото з відкритих джерел

Боротьба за чистіше енергетичне майбутнє

Китай переробляє близько 60% світового обсягу літію, а тому займається виробництвом літієвих батарей. Завдяки родовищу кальдери Макдермітт усе це незабаром може змінитися.

Якість і видобуток у кальдері мають вирішальне значення: літій міститься в глинистих мінералах (особливо в гекториті), які, як правило, складніше обробляти. Знадобиться інфраструктура, аналогічна тій, яка використовується в Китаї для видобутку цього рідкоземельного елемента. Політики США виступають за створення правильної інфраструктури, оскільки вони хочуть інтегрувати США в літієву промисловість.

Кальдера Макдермітта не позбавлена екологічних перешкод. Фактично, згадка про видобуток літію на цьому місці викликала опір громадськості. Це пов'язано з тим, що перевал Такер розташований на землі, яку кілька індіанських племен вважають священною. Юридичні баталії тривають, оскільки громадськість вважає, що шахта може завдати шкоди культурній спадщині та порушити федеральний закон.

Інші проблеми включають руйнування середовища проживання деяких тварин і птахів і рясні викиди СО2 під час видобутку літію. Затримки з поставками літію пов'язані з судовими розглядами, які можуть призвести до того, що США, як і раніше, залежатимуть від імпорту в найближчому майбутньому.

Літієва батарея Фото: zhihao/Monty

Чи можуть США стати незалежними від літію з Китаю

Так, тому що це відкриття може допомогти США стати більш стійкими. Щоб Америка стала незалежною від літію, необхідні великі інвестиції та співпраця із залученням та участю місцевих громад у плані розкриття потенціалу, закладеного в кальдері Макдермітта, пишуть журналісти.

Маючи 40 млн тонн рідкоземельного елемента, США могли б повільно рухатися до літієвої незалежності. Згідно з супутниковими знімками, оголилася ще одна найбільша шахта Америки, під звичайною плямою якої міститься 4000 трильйонів літрів літію.

Раніше ми писали про те, що натрієвий акумулятор перевершив літієві аналоги. Вчені з Токійського університету наук експериментально продемонстрували, що натрій-іонні акумулятори мають вищу швидкість зарядки, ніж стандартні літій-іонні акумулятори.