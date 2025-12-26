В Индии собираются выбросить 11 млн тонн солнечных панелей: что пошло не так

Индии не хватает как специального национального бюджета, так и мощностей промышленного масштаба, необходимых для борьбы с количеством отходов солнечных панелей.

Благодаря государственным субсидиям почти 2,4 миллиона индийских домохозяйств перешли на солнечную энергию, что помогает солнечной энергии составлять более 20% энергетических мощностей страны и снижает зависимость от угля. Однако за этим успехом скрывается надвигающаяся экологическая угроза. Из-за нехватки национального финансирования или центров переработки Индия приближается к кризису зеленых отходов, с которым она еще не готова справиться, пишет interestingengineering.com.

Как сообщается, в 2023 году объем отходов солнечной энергии в Индии оценивается в 100 000 тонн. К 2030 году он может вырасти до 600 000 тонн. По данным индийского аналитического центра "Совет по энергетике, окружающей среде и водным ресурсам" (CEEW), к 2047 году объем выбросов превысит 11 миллионов тонн. Для решения проблемы горы отходов солнечной энергии потребуется общенациональная сеть из 300 центров переработки, подкрепленная стратегическими инвестициями в размере 478 миллионов долларов в течение следующих 20 лет.

"Настоящая волна отходов придет через 10–15 лет", — сказал BBC Рохит Пахва из энергетической компании Targray.

Большинство мегасолнечных парков Индии были сданы в эксплуатацию в середине 2010-х годов. Срок годности этих модулей составляет 25 лет, и обратный отсчет уже пошел.

Переработка солнечных панелей

Солнечные панели содержат ценное серебро и медь, а также следы свинца и кадмия. Когда устройства разбиваются на несанкционированных свалках или выбрасываются на свалку, эти токсины просачиваются в грунтовые воды и в конечном итоге попадают в пищевую цепочку. В настоящее время индустрия вторичной переработки отходов в Индии представляет собой дикий запад базового восстановления.

Рабочие часто разбирают простые детали — алюминиевые рамы и стекло — в то время как драгоценные и сложные материалы теряются или выбрасываются в окружающую среду.

Хотя Индия обязала переработку электронных отходов 2022 года под руководством производителя, соблюдение правил остается непоследовательным — особенно в отношении жилых панелей, которые часто оказываются на свалках или на опасных, несанкционированных складах металлолома.

Однако кризис одновременно представляет собой огромную экономическую возможность: высокотехнологичная переработка может восстановить драгоценные металлы, такие как серебро и кремний, утилизировав 38% материалов для новых панелей и предотвратив около 37 миллионов тонн выбросов углекислого газа.

Эксперты утверждают, что для достижения успеха Индия должна провести следующее десятилетие, повышая профессионализм своего сектора переработки отходов и привлекая прибыльные компании, занимающиеся солнечной энергетикой, к ответственности за весь жизненный цикл своей продукции.

