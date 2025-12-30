Солнечные панели ушли в прошлое: какое новое устройство может их заменить (фото)

Плоские прямоугольные панели крепились ко всему, что могло их удержать. Но теперь все изменилось: новый гибкий материал кардинально меняет архитектуру и возобновляемую энергетику.

Команда экспертов из Корнеллского университета обратилась к биологии при разработке новой солнечной технологии. Ученые позаимствовали идеи из того, как природа формирует листья и ракушки, чтобы улавливать свет под любым углом. Они применили эти знания к новой солнечной технологии, и результаты многообещающие. Солнечная энергия, возможно, вступает в новую фазу развития, пишет ecoportal.net.

HelioSkin может быть подогнана под любую форму. Тяжелые металлические рамы больше не нужны, так как здание само становится рамой. Устройство может превратить в солнечную панель любую поверхность. Это своего рода наслоение фотоэлектрических материалов, которое похоже на ткань. Оно изгибается ровно настолько, чтобы принять форму и структуру любого предмета, находящегося под ним.

Солнечная батарея HelioSkin

Где солнечная технология HelioSkin будет эффективна

HelioSkin достаточно просто приклеить к любой поверхности. Города получат наибольшую выгоду, потому что стены зданий превратятся в электростанции, например, многоквартирные дома, заводы, торговые и офисные центры. Они смогут получать энергию, не нарушая эстетику. Это простая идея. Преимущества могут быть огромными в зависимости от масштаба проекта.

У солнечной технологии HelioSkin есть и некоторые недостатки. Она производит меньше электроэнергии на квадратный метр, чем классическая, идеально расположенная под углом панель. Но огромная площадь поверхности, занимаемая таким генератором, компенсирует это. Часть зданий, которая раньше не подходила для установки солнечных батарей, теперь станет отличным вариантом.

Первые версии HelioSkin слишком сильно мялись, они неплохо улавливали солнечный свет, но быстро разрушались. Сейчас технологию значительно усовершенствовали.

