Людей уговаривают массово отказаться от солнечных панелей: что случилось в одной стране

Закон штата Мичиган (США) предписывает использовать солнечные фотоэлектрические элементы для замены надежных и доступных угольных, газовых и атомных электростанций. Но на практике это не работает.

Несмотря на предписания, налоговые льготы и субсидии, солнечная энергия обеспечивает лишь чуть более 2% потребности Мичигана в электроэнергии, говорится в материале mackinac.org.

Требование увеличения использования солнечной энергии — это неправильный план по многим причинам, уверяют авторы и приводят их ниже.

Угроза отключений электроэнергии наиболее высока зимой, когда солнце не светит, а ночи и ранние утра холодные.

По оценкам государственного агентства, введение обязательного использования солнечной энергии в Мичигане потребует 209 000 акров сельскохозяйственных земель.

Обоснованное сопротивление местных властей при принятии решений о выдаче разрешений на установку солнечных электростанций.

Благодаря северному климату и окружению водой, Мичиган — относительно облачный штат с ограниченными солнечными ресурсами.

Стоимость солнечных проектов резко возрастает из-за инфляции, проблем с цепочками поставок и потери федеральных субсидий.

Срок службы солнечных панелей составляет от 33% до 50% срока службы других источников энергии, что создает проблемы с реконструкцией и утилизацией отходов.

Цели штата по сокращению выбросов к 2030 году могут быть достигнуты и без использования солнечной энергии.

Відео дня

В Мичигане переходить на солнечную энергию не выгодно Фото: ABC News

Североамериканская корпорация по обеспечению надежности электроснабжения заявляет, что региональная энергосистема Мичигана подвержена высокому риску перебоев в электроснабжении. Надежные угольные электростанции закрываются преждевременно и слишком медленно заменяются ветровой и солнечной энергией, зависящей от погодных условий.

По оценкам Департамента природных ресурсов, для достижения целей в области солнечной и ветровой энергетики потребуется 209 000 акров земли. В итоге, Законодательное собрание предоставило Комиссии по коммунальным услугам штата Мичиган полномочия отменять местные запреты на выдачу разрешений. Противники этого закона пытаются отменить его посредством референдума.

Потенциал солнечной энергии в Мичигане ниже, чем в более южных штатах. Производительность примерно на 10% ниже, чем в Северной Каролине, и на 21% ниже, чем в Аризоне. Это означает, что затраты на производство солнечной электроэнергии в Мичигане на 28% выше, чем в Аризоне. В 2024 году солнечные электростанции Мичигана произвели на 71% меньше электроэнергии в декабре, чем в июне (62 мегаватт-часа/мегаватт против 212).

В 2024 году потребность штата Мичиган в электроэнергии составила 98,8 млн мегаватт-часов. Солнечная энергетика произвела всего 2,3 млн, или около 2% от этого объема. Цель штата — обеспечить 52% спроса, или 52 млн мегаватт-часов, за счет источников с нулевым уровнем выбросов к 2030 году — может быть достигнута путем добавления нового малого модульного реактора на атомной электростанции Палисадес и перезапуска основной станции.

Будущее электроэнергетики явно связано с атомной энергетикой, а не с солнечной, делают выводы авторы.

Ранее мы писали о том, что каждая пятая солнечная панель ломается. Согласно новому исследованию, проведенному в Австралии, примерно пятая часть солнечных панелей выходит из строя гораздо раньше ожидаемого срока.