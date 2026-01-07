Людей вмовляють масово відмовитися від сонячних панелей: що сталося в одній країні

Закон штату Мічиган (США) наказує використовувати сонячні фотоелектричні елементи для заміни надійних і доступних вугільних, газових і атомних електростанцій. Але на практиці це не працює.

Незважаючи на приписи, податкові пільги та субсидії, сонячна енергія забезпечує лише трохи більше ніж 2% потреби Мічигану в електроенергії, йдеться в матеріалі mackinac.org.

Вимога збільшення використання сонячної енергії — це неправильний план з багатьох причин, запевняють автори і наводять їх нижче.

Загроза відключень електроенергії найвища взимку, коли сонце не світить, а ночі та ранні ранки холодні.

За оцінками державного агентства, введення обов'язкового використання сонячної енергії в Мічигані потребуватиме 209 000 акрів сільськогосподарських земель.

Обґрунтований опір місцевої влади під час ухвалення рішень про видачу дозволів на встановлення сонячних електростанцій.

Завдяки північному клімату й оточенню водою, Мічиган — відносно хмарний штат з обмеженими сонячними ресурсами.

Вартість сонячних проєктів різко зростає через інфляцію, проблеми з ланцюжками поставок і втрату федеральних субсидій.

Термін служби сонячних панелей становить від 33% до 50% терміну служби інших джерел енергії, що створює проблеми з реконструкцією та утилізацією відходів.

Цілі штату зі скорочення викидів до 2030 року можуть бути досягнуті і без використання сонячної енергії.

У Мічигані переходити на сонячну енергію не вигідно Фото: ABC News

Північноамериканська корпорація із забезпечення надійності електропостачання заявляє, що регіональна енергосистема Мічигану схильна до високого ризику перебоїв в електропостачанні. Надійні вугільні електростанції закриваються передчасно і занадто повільно замінюються вітровою і сонячною енергією, що залежить від погодних умов.

За оцінками Департаменту природних ресурсів, для досягнення цілей у сфері сонячної та вітрової енергетики потрібно 209 000 акрів землі. У підсумку, Законодавчі збори надали Комісії з комунальних послуг штату Мічиган повноваження скасовувати місцеві заборони на видачу дозволів. Противники цього закону намагаються скасувати його за допомогою референдуму.

Потенціал сонячної енергії в Мічигані нижчий, ніж у більш південних штатах. Продуктивність приблизно на 10% нижча, ніж у Північній Кароліні, і на 21% нижча, ніж в Аризоні. Це означає, що витрати на виробництво сонячної електроенергії в Мічигані на 28% вищі, ніж в Аризоні. У 2024 році сонячні електростанції Мічигану виробили на 71% менше електроенергії в грудні, ніж у червні (62 мегават-години/мегават проти 212).

У 2024 році потреба штату Мічиган в електроенергії становила 98,8 млн мегават-годин. Сонячна енергетика виробила всього 2,3 млн, або близько 2% від цього обсягу. Мета штату — забезпечити 52% попиту, або 52 млн мегават-годин, за рахунок джерел з нульовим рівнем викидів до 2030 року — може бути досягнута шляхом додавання нового малого модульного реактора на атомній електростанції Палісадес і перезапуску основної станції.

Майбутнє електроенергетики явно пов'язане з атомною енергетикою, а не з сонячною, роблять висновки автори.

Раніше ми писали про те, що кожна п'ята сонячна панель ламається. Згідно з новим дослідженням, проведеним в Австралії, приблизно п'ята частина сонячних панелей виходить з ладу набагато раніше очікуваного терміну.