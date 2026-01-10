Хакеры взломали Instagram в 2024, данные юзеров оказались в сети: кто под угрозой (фото)

Специалисты компании Malwarebytes сообщила, что обнаружили масштабную утечку данных, в результате которой была раскрыта персональная информация 17,5 миллиона аккаунтов Instagram. Из-за риска фишинговых атак и захвата профилей, там советуют сделать несколько простых действий.

По мнению специалистов, что утечка данных произошла из-за действий хакера под псевдонимом "Solonik", что вызывает серьезные беспокойства относительно конфиденциальности и безопасности. Об этом сообщает Notebookcheck.

СМИ пишут, что впервые данные были опубликованы на форуме BreachForums 7 января 2026 года, что сделало их доступными для других киберпреступников. В письме к пользователям Malwarebytes сообщила, что обнаружила утечку во время планового сканирования даркнета.

Расследование показало наличие файлов в форматах JSON и TXT, которые, вероятно, происходят из возможной утечки через API Instagram еще в 2024 году. Масштаб набора данных является значительным — записи связаны с 17,5 миллиона пользователей, что свидетельствует о серьезной утечке данных.

"Утечка включает несколько типов чувствительной персональной информации. В частности, речь идет об именах пользователей Instagram и полных именах, электронных адресах, международных номерах телефонов, частичных физических адресах, идентификаторах пользователей и других контактных данных. Хотя пароли, по имеющейся информации, не были скомпрометированы, объем личных данных все равно представляет серьезную угрозу для пострадавших", — указывают специалисты по кибербезопасности.

Специалисты показали попытку фишинга после взлома данных за 2024 год Фото: Malwarebytes

В Malwarebytes предупреждают, что злоумышленники могут использовать эти данные различными способами, в частности атаки с выдачей себя за других лиц, целевые фишинговые кампании и попытки похищения учетных данных. Также серьезную проблему составляет система сброса доступа к паролям, ведь злоумышленники могут инициировать запросы на смену пароля и обманом заставить пользователей передать доступ к аккаунтам.

По состоянию на момент публикации Meta, материнская компания Instagram, официально не подтвердила факт утечки. Также не было публичных заявлений с объяснением, как именно стали доступными эти данные и будут ли пострадавшие пользователи уведомлены напрямую.

Как обезопасить свой профиль: рекомендации

Сейчас специалисты по кибербезопасности советуют пользователям быть особенно бдительными. Там советуют внимательно относиться к подозрительным электронным письмам или SMS, которые якобы поступают от Instagram или Meta, особенно если в них просят сбросить пароль или подтвердить учетную запись.

"Такие сообщения часто выглядят официально, но на самом деле являются фишинговыми. Поэтому для собственной безопасности настоятельно рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию (2FA) с помощью приложения-аутентификатора или SMS, изменить пароль Instagram на надежный и уникальный и избегать перехода по незнакомым ссылкам", — советуют специалисты.

