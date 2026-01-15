Основа свободного интернета: топ интересных фактов к 25-летию Википедии (видео)

Сегодня 25-летие отмечает Википедия, впервые запущенная 15 января 2021 года.

Тогда в ней было всего 100 страниц, но спустя годы онлайн-энциклопедия превратилась в гиганта с более чем 65 миллионами статей, которые ежемесячно просматривают почти 15 миллиардов раз. Фокус расскажет, почему Википедия имеет такое важное значение для всего мира.

Основа всех знаний в интернете

Сегодня Википедия входит в десятку самых посещаемых веб-сайтов в мире и является единственным некоммерческим ресурсом. По данным общественной организации Wikimedia Foundation, который поддерживает работу энциклопедии, она насчитывает 65 миллионов статей на более чем 300 языках. Они используются как людьми напрямую, так чат-ботами на основе искусственного интеллекта, голосовыми помощниками, поисковыми системами.

Википедию посещают более 1,5 миллиарда уникальных устройств в месяц, а данные редактируются 324 раза в минуту. Десятки лет "Википедия" помогает миллионам школьников и студентов по всему миру, облегчая образование и поиск важной информации.

Первоначальный вид Википедии в 2001 году Фото: Wikimedia Commons

Главная особенность в том, что все статьи в Википедии бесплатные и их может писать или редактировать любой желающий, пользуясь доступными инструментами. В случае нарушения правил написания статей администраторы Википедии могут заблокировать доступ пользователей к написанию и редактированию материалов. Кроме того, они могут разрешить работать над той или иной статьей только определенным людям. Например, в англоязычной Википедии нельзя просто так изменить статьи, посвященные половым органам.

"Вопреки всему, Википедия выросла и стала основой знаний в современном интернете, — говорит основатель Википедии Джимми Уэйлс. — Википедия демонстрирует 25 лет человечности в лучшем ее проявлении, доказывая, что когда люди объединяются в духе доверия и сотрудничества, они могут сделать невозможное возможным".

В честь дня рождения Wikimedia обнародовала короткие ролики, посвященные восьми ее редакторам со всего мира. Фонд также запустил цифровую "капсулу времени" в виде аудиообращения от основателя Википедии Джимми Уэйлса, который рассказывает о знаменательных моментах в истории Википедии. Например, о том, как серверы чуть не вышли из строя после того, как пользователи написали огромное количество сообщений после смерти Майкла Джексона в 2009 году.

Переломный момент также произошел в 2005 году, когда обнаружили неправдивую статью о журналисте Джоне Зигенталере. После этого администрация Википедии ужесточила требования к качеству контента. В статьи добавили ссылки на источники, как в научных работах, чтобы любую информацию можно было проверить. К концу того года престижный журнал Nature оценил Википедию как сопоставимую с "Энциклопедией Британника" по уровню научных знаний

Интересные факты о Википедии

Википедия не размещает рекламу, всю инфраструктуру и программистов содержит исключительно благодаря пожертвованиям. Cогласно недавнему отчету, в 2022-2023 финансовом году фонду пожертвовали более 7,5 миллиона долларов.

Украинская версия Википедии была запущена 30 января 2004 года и сейчас насчитывает 1 403 831 статью, а также 217 734 зарегистрированных авторов.

Каждая статья в Википедии имеет прозрачную историю изменений, можно проследить ее изменения шаг за шагом.

Доступ к сайту несколько лет блокировали Китай и Турция, а в Иране некоторое время недоступны страницы на курдском и узбекском языках.

На девяти языках в Википедии доступен список разоблаченных фейков. Например, в английской версии можно найти вымышленных художников, писателей, автомобиль Lincoln Sport, болезни, военные базы, животные, произведения и многое другое.

Более 280 000 редакторов ежемесячно вносят правки в статьи.

В польском городе Слубица установлен памятник Википедии в виде статуи, созданной армянским скульптором Миграном Акобяном.

Памятник Википедии в польском городе Слубице Фото: Wikimedia Commons / Nostrix

Улучшения страниц Википедии о местах отдыха и городах могут повлиять на туризм, потенциально увеличив количество ночей, которые туристы предпочитают проводить в городе, на 9%, согласно исследованиям итальянских ученых.

В 2017 году астронавт Паоло Несполи записал свой голос на борту Международной космической станции для использования в своей статье в Википедии.

В честь Википедии назван астероид, открытый в 2008 году Андрушевской астрономической обсерваторией в Украине.

Википедия для ИИ

Очень часто чат-боты с ИИ, такие как ChatGPT и Gemini используют информацию из Википедии, что вызывает негодование относительно авторских прав. Кроме того, посещаемость сайта снизилась на 8% процентов, что связывают именно с генеративными моделями. При этом боты, посещающие Википедию, сильно нагружают серверы, собирая огромные массивы данных для обучения больших языковых моделей.

Однако теперь, в честь 25-летия, команда заявила о заключении деловых соглашениях с рядом компаний, занимающихся искусственным интеллектом, включая Amazon, Meta Platforms, Perplexity, Microsoft и французскую Mistral AI.

Новые соглашения помогут Википедии монетизировать трафик от ИИ. Компании согласились платить за доступ к контенту.

"Лично я очень рад, что модели ИИ обучаются на данных Википедии, потому что они проходят проверку людьми, — сказал Уэльс в интервью Associated Press. — Я бы не хотел использовать ИИ, обученный только на X, знаете, на очень агрессивном ИИ".

Он предполагает, что Википедия тоже может использовать возможности ИИ в свою пользу. Например, искусственный интеллект пока плохо подходит для написания статьи с нуля, зато может сканировать текст, находить неработающие ссылки и обновлять источники. ИИ также может улучшить систему поиска по сайту.

Основатель Википедии Джимми Уэльс Фото: Скриншот

Плюсы наличия страницы в Википедии

Сейчас для успеха бизнеса и узнаваемости бренда очень важно широкое присутствие в интернете. Социальные сети и собственные веб-сайты играют ключевую роль в этом деле, но страница в Википедии может очень помочь, поскольку повышает авторитет и укрепляет доверие.

Википедия — это известный и авторитетный сайт. Наличие статьи о бренде, компании или человеке указывает, что они реальны и достаточно известны.

Равиндер Бхарти, генеральный директор ведущего в Индии PR-агентства Public Media Solution, называет хорошую страницу в Википедии неофициальным знаком качества, подтверждающим легитимность бренда для клиентов, партнеров и инвесторов.

Одним из главных преимуществ является хорошая видимость в поисковых системах, ведь страницы Википедии часто занимают верхние позиции в результатах поиска. Такое высокое расположение привлекает потенциальных клиентов, партнеров и покупателей.

Создание страницы в Википедии может показаться простым делом, но на самом деле это сложная задача, требующая специальных знаний. В Википедии действуют строгие правила, включая критерии значимости, нейтральный тон, правильное цитирование и соблюдение стандартов сообщества. Любое нарушение может привести к отклонению контента или удалению страницы.

Впрочем, могут быть и плохие последствия. Википедия стремится к нейтральной подаче информации, поэтому в статье могут отображаться как положительные, так и отрицательные качества бренда, продукции или технологии, а также скандалы или судебные процессы.

Ранее писали, как Россия пытается заменить Википедию своим сайтом RuWiki. Статьи там в основном копируются из Википедии и редактируются, по мнению независимых российских исследователей, командами нанятых для этого авторов, а не волонтерами. Они меняют информацию о темах, чувствительных для политики Владимира Путина: войне в Украине, истории СССР, правах ЛГБТ.