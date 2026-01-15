Основа вільного інтернету: топ цікавих фактів до 25-річчя Вікіпедії (відео)

Сьогодні 25-річчя відзначає Вікіпедія, вперше запущена 15 січня 2021 року.

Тоді в ній було всього 100 сторінок, але через роки онлайн-енциклопедія перетворилася на гіганта з більш ніж 65 мільйонами статей, які щомісяця переглядають майже 15 мільярдів разів. Фокус розповість, чому Вікіпедія має таке важливе значення для всього світу.

Основа всіх знань в інтернеті

Сьогодні Вікіпедія входить до десятки найвідвідуваніших веб-сайтів у світі та є єдиним некомерційним ресурсом. За даними громадської організації Wikimedia Foundation, який підтримує роботу енциклопедії, вона налічує 65 мільйонів статей більш ніж 300 мовами. Вони використовуються як людьми безпосередньо, так чат-ботами на основі штучного інтелекту, голосовими помічниками, пошуковими системами.

Вікіпедію відвідують понад 1,5 мільярда унікальних пристроїв на місяць, а дані редагуються 324 рази на хвилину. Десятки років "Вікіпедія" допомагає мільйонам школярів і студентів по всьому світу, полегшуючи освіту і пошук важливої інформації.

Початковий вигляд Вікіпедії 2001 року Фото: чума

Головна особливість у тому, що всі статті у Вікіпедії безкоштовні і їх може писати або редагувати будь-хто, користуючись доступними інструментами. У разі порушення правил написання статей адміністратори Вікіпедії можуть заблокувати доступ користувачів до написання та редагування матеріалів. Крім того, вони можуть дозволити працювати над тією чи іншою статтею лише певним людям. Наприклад, в англомовній Вікіпедії не можна просто так змінити статті, присвячені статевим органам.

"Всупереч усьому, Вікіпедія виросла і стала основою знань у сучасному інтернеті, — каже засновник Вікіпедії Джиммі Вейлз. — Вікіпедія демонструє 25 років людяності в найкращому її прояві, доводячи, що коли люди об'єднуються в дусі довіри та співпраці, вони можуть зробити неможливе можливим".

На честь дня народження Wikimedia оприлюднила короткі ролики, присвячені восьми її редакторам з усього світу. Фонд також запустив цифрову "капсулу часу" у вигляді аудіозвернення від засновника Вікіпедії Джиммі Вейлса, який розповідає про знаменні моменти в історії Вікіпедії. Наприклад, про те, як сервери ледь не вийшли з ладу після того, як користувачі написали величезну кількість повідомлень після смерті Майкла Джексона 2009 року.

Переломний момент також стався 2005 року, коли виявили неправдиву статтю про журналіста Джона Зігенталера. Після цього адміністрація Вікіпедії посилила вимоги до якості контенту. У статті додали посилання на джерела, як у наукових роботах, щоб будь-яку інформацію можна було перевірити. Наприкінці того року престижний журнал Nature оцінив Вікіпедію як таку, що можна порівняти з "Енциклопедією Британника" за рівнем наукових знань

Цікаві факти про Вікіпедію

Вікіпедія не розміщує рекламу, усю інфраструктуру та програмістів утримує виключно завдяки пожертвам. Згідно з нещодавнім звітом, у 2022-2023 фінансовому році фонду пожертвували понад 7,5 мільйона доларів.

Українська версія Вікіпедії була запущена 30 січня 2004 року і зараз налічує 1 403 831 статтю, а також 217 734 зареєстрованих авторів.

Кожна стаття у Вікіпедії має прозору історію змін, можна простежити її зміни крок за кроком.

Доступ до сайту кілька років блокували Китай і Туреччина, а в Ірані деякий час недоступні сторінки курдською та узбецькою мовами.

Дев'ятьма мовами у Вікіпедії доступний список викритих фейків. Наприклад, в англійській версії можна знайти вигаданих художників, письменників, автомобіль Lincoln Sport, хвороби, військові бази, тварин, твори та багато іншого.

Понад 280 000 редакторів щомісяця вносять правки до статей.

У польському місті Слубіца встановлено пам'ятник Вікіпедії у вигляді статуї, створеної вірменським скульптором Міграном Акобяном.

Пам'ятник Вікіпедії в польському місті Слубіце Фото: Wikimedia Commons / Nostrix

Поліпшення сторінок Вікіпедії про місця відпочинку та міста можуть вплинути на туризм, потенційно збільшивши кількість ночей, які туристи вважають за краще проводити в місті, на 9%, згідно з дослідженнями італійських учених.

У 2017 році астронавт Паоло Несполі записав свій голос на борту Міжнародної космічної станції для використання у своїй статті у Вікіпедії.

На честь Вікіпедії названо астероїд, відкритий 2008 року Андрушівською астрономічною обсерваторією в Україні.

Вікіпедія для ШІ

Дуже часто чат-боти з ШІ, такі як ChatGPT і Gemini використовують інформацію з Вікіпедії, що викликає обурення щодо авторських прав. Крім того, відвідуваність сайту знизилася на 8% відсотків, що пов'язують саме з генеративними моделями. При цьому боти, які відвідують Вікіпедію, сильно навантажують сервери, збираючи величезні масиви даних для навчання великих мовних моделей.

Однак тепер, на честь 25-річчя, команда заявила про укладення ділових угод із низкою компаній, що займаються штучним інтелектом, включно з Amazon, Meta Platforms, Perplexity, Microsoft і французькою Mistral AI.

Нові угоди допоможуть Вікіпедії монетизувати трафік від ШІ. Компанії погодилися платити за доступ до контенту.

"Особисто я дуже радий, що моделі ШІ навчаються на даних Вікіпедії, тому що вони проходять перевірку людьми, — сказав Вельс в інтерв'ю Associated Press. — Я б не хотів використовувати ШІ, навчений тільки на X, знаєте, на дуже агресивному ШІ".

Він припускає, що Вікіпедія теж може використовувати можливості ШІ на свою користь. Наприклад, штучний інтелект поки погано підходить для написання статті з нуля, зате може сканувати текст, знаходити неробочі посилання та оновлювати джерела. ШІ також може поліпшити систему пошуку по сайту.

Засновник Вікіпедії Джиммі Вельс Фото: Скриншот

Плюси наявності сторінки у Вікіпедії

Зараз для успіху бізнесу та впізнаваності бренду дуже важлива широка присутність в інтернеті. Соціальні мережі та власні веб-сайти відіграють ключову роль у цій справі, але сторінка у Вікіпедії може дуже допомогти, оскільки підвищує авторитет і зміцнює довіру.

Вікіпедія — це відомий і авторитетний сайт. Наявність статті про бренд, компанію чи людину вказує, що вони реальні та досить відомі.

Равіндер Бхарті, генеральний директор провідного в Індії PR-агентства Public Media Solution, називає хорошу сторінку у Вікіпедії неофіційною відзнакою якості, що підтверджує легітимність бренду для клієнтів, партнерів та інвесторів.

Однією з головних переваг є хороша видимість у пошукових системах, адже сторінки Вікіпедії часто посідають верхні позиції в результатах пошуку. Таке високе розташування приваблює потенційних клієнтів, партнерів і покупців.

Створення сторінки у Вікіпедії може здатися простою справою, але насправді це складне завдання, що вимагає спеціальних знань. У Вікіпедії діють суворі правила, включно з критеріями значущості, нейтральним тоном, правильним цитуванням і дотриманням стандартів спільноти. Будь-яке порушення може призвести до відхилення контенту або видалення сторінки.

Утім, можуть бути й погані наслідки. Вікіпедія прагне до нейтрального подання інформації, тому в статті можуть відображатися як позитивні, так і негативні якості бренду, продукції чи технології, а також скандали чи судові процеси.

Раніше писали, як Росія намагається замінити Вікіпедію своїм сайтом RuWiki. Статті там здебільшого копіюються з Вікіпедії і редагуються, на думку незалежних російських дослідників, командами найнятих для цього авторів, а не волонтерами. Вони змінюють інформацію про теми, чутливі для політики Володимира Путіна: війну в Україні, історію СРСР, права ЛГБТ.