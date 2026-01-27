25 популярных моделей смартфонов Xiaomi придется выбросить: с ними все плохо (фото)

Переход Xiaomi на новую архитектуру HyperOS 3.1 означает прекращение поддержки некоторых устройств, включая такие популярные модели, как POCO F5 и Xiaomi 12.

Старые процессоры не справляются с аппаратными требованиями новой операционной системы HyperOS 3. Издание xiaomitime.com опубликовало список телефонов Xiaomi, поддержка которых прекратится, и которые не будут переходить на Android 16.

Почему прекращается поддержка?

Обычно это связано с чипсетом. HyperOS 3.1 активно использует возможности NPU Snapdragon 8 Elite, а также совершенно новую архитектуру Android 16 для таких функций HyperOS 3.1, как API Live Updates и предварительная компиляция приложений. Более старые чипсеты, такие как Snapdragon 8+ первого поколения, используемый в POCO F5 Pro, или даже Snapdragon 870, хотя и способны запускать ОС не имеют необходимой поддержки драйверов для новых изменений Xiaomi.

Смартфон Xiaomi 12T Pro Фото: PhoneArena

Список устройств Xiaomi, для которых нет поддержки Android 16

Следующие устройства, вероятно, получат HyperOS 3 на базе Android 15 в качестве последнего крупного обновления программного обеспечения. Однако они не получат HyperOS 3.1 на базе Android 16.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S / 12S Pro / 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Civi 2 / Civi 3

Xiaomi 13 Lite

Смартфоны POCO

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

POCO C65

Серия Redmi K и Note

Redmi K60 / K60 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Смартфоны POCO M6 Pro Фото: Xiaomi

Устройства, перечисленные ниже, не только пропустят обновление до версии 3.1, но и обновление до HyperOS 3 (Android 15) вообще, оставаясь на текущем программном обеспечении неопределенно долго, предупреждает СМИ.

Redmi Note 13 4G / Redmi Note 13 4G NFC

Xiaomi 12T

Redmi Note 12 4G / Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12S / Redmi Note 12R

Redmi 12 / Redmi 12 5G

Redmi 13C / Redmi 13C 5G / Redmi 13R

Что делать пользователям?

Если ваше устройство есть в списках, не стоит паниковать, уверяют эксперты. "Окончание поддержки" обновлений ОС не означает, что телефоны перестанут работать.

"Вы будете продолжать получать системные обновления Google Play и патчи безопасности еще некоторое время. Однако вам будет не хватать новых функций, таких как "Наложенные последние приложения", расширение Super Island и новый менеджер паролей", — резюмировали они.