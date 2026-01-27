25 популярних моделей смартфонів Xiaomi доведеться викинути: з ними все погано (фото)

Перехід Xiaomi на нову архітектуру HyperOS 3.1 означає припинення підтримки деяких пристроїв, включно з такими популярними моделями, як POCO F5 і Xiaomi 12.

Старі процесори не справляються з апаратними вимогами нової операційної системи HyperOS 3. Видання xiaomitime.com опублікувало список телефонів Xiaomi, підтримка яких припиниться, і які не будуть переходити на Android 16.

Перехід Xiaomi на нову архітектуру HyperOS 3.1 означає припинення підтримки деяких пристроїв, включно з такими популярними моделями, як POCO F5 і Xiaomi 12. Якщо ваш телефон є в цьому списку, це означає, що він залишиться з HyperOS 2 або HyperOS 3 (Android 15) на борту.

Чому припиняється підтримка?

Зазвичай це пов'язано з чипсетом. HyperOS 3.1 активно використовує можливості NPU Snapdragon 8 Elite, а також абсолютно нову архітектуру Android 16 для таких функцій HyperOS 3.1, як API Live Updates і попередня компіляція застосунків. Старіші чіпсети, як-от Snapdragon 8+ першого покоління, що використовується в POCO F5 Pro, чи навіть Snapdragon 870, хоча й здатні запускати ОС, не мають необхідної підтримки драйверів для нових змін Xiaomi.

Смартфон Xiaomi 12T Pro Фото: PhoneArena

Список пристроїв Xiaomi, для яких немає підтримки Android 16

Наступні пристрої, ймовірно, отримають HyperOS 3 на базі Android 15 як останнє велике оновлення програмного забезпечення. Однак вони не отримають HyperOS 3.1 на базі Android 16.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S / 12S Pro / 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Civi 2 / Civi 3

Xiaomi 13 Lite

Смартфони POCO

POCO F5 5G

POCO F5 Pro

POCO M6 Pro

POCO X6 Neo

POCO C65

Серія Redmi K і Note

Redmi K60 / K60 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Смартфони POCO M6 Pro Фото: Xiaomi

Пристрої, перераховані нижче, не тільки пропустять оновлення до версії 3.1, а й оновлення до HyperOS 3 (Android 15) взагалі, залишаючись на поточному програмному забезпеченні невизначено довго, попереджає ЗМІ.

Redmi Note 13 4G / Redmi Note 13 4G NFC

Xiaomi 12T

Redmi Note 12 4G / Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12S / Redmi Note 12R

Redmi 12 / Redmi 12 5G

Redmi 13C / Redmi 13C 5G / Redmi 13R

Що робити користувачам?

Якщо ваш пристрій є в списках, не варто панікувати, запевняють експерти. "Закінчення підтримки" оновлень ОС не означає, що телефони перестануть працювати.

"Ви продовжуватимете отримувати системні оновлення Google Play і патчі безпеки ще деякий час. Однак вам не вистачатиме нових функцій, таких як "Накладені останні додатки", розширення Super Island і новий менеджер паролів", — резюмували вони.