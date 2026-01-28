Xiaomi прекратит программную поддержку 13 популярных смартфонов в 2026 году (фото)

Такие модели, как Xiaomi 15T и Xiaomi 17, поддерживают обновления как минимум 5-6 лет. Однако это правило не распространяется на устройства, выпущенные в 2022 и 2023 гг.

В 2026 году многие устройства с устаревшими циклами обновлений достигнут конца своего официального срока поддержки. На основе информации из списка рекомендуемых устройств Android Enterprise и Центра безопасности Xiaomi издание xiaomitime.com определили, какие гаджеты брендов Xiaomi, Redmi и POCO достигнут статуса "окончания жизненного цикла" в 2026 году.

Изменение политики обновлений Xiaomi

Такие модели, как Xiaomi 15T и Xiaomi 17, поддерживают обновления как минимум 5-6 лет. Однако это правило не распространяется на устройства, выпущенные в 2022 и 2023 годах, говорится в материале.

Анализ прекращения поддержки (EOL) в большей степени зависит от окончания обновлений безопасности, а не от конкретных версий Android. После прекращения обновлений возрастает риск несовместимости с финансовыми и бизнес-приложениями. Таким образом, важной вехой в данном случае является 2026 год, который знаменует собой разрыв во времени между периодом до и после нового цикла поддержки Xiaomi.

Смартфоны Xiaomi, поддержка которых прекратится в 2026 году

Прогнозируется, что несколько флагманских и среднебюджетных смартфонов китайского бренда перестанут получать официальные обновления безопасности в 2026 году. Хотя эти устройства обладают мощным оборудованием, их жизненный цикл завершится в соответствии с традиционной моделью обновлений.

Смартфон Xiaomi 12 Pro Фото: Tech Advisor

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro

После глобального запуска процессоров Snapdragon 8 первого поколения в начале 2022 года, ожидается, что эти устройства будут получать обновления безопасности до первого квартала 2026 года. Их жизненный цикл ОС завершится с выходом Android 15 и HyperOS 3.

Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Lite

Как более доступные версии, оба продукта, как ожидается, достигнут конца жизненного цикла обновлений безопасности примерно в марте 2026 года.

Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro

Серия 12T была запущена в конце 2022 года и имеет несколько продленный срок поддержки. Ожидается, что поддержка будет продолжаться примерно до октября 2026 года, что делает их двумя последними устройствами под брендом "Xiaomi", выпущенными в 2022 году, поддержка которых прекратится. Xiaomi 12T прекратит поддержку HyperOS 2 на Android 15. Xiaomi 12T Pro прекратит поддержку HyperOS 3 на Android 15.

Redmi Note 12 Pro+ 5G и Redmi Note 12 Pro 5G

Поддержка обновлений безопасности гаджетов прекращается примерно в октябре 2026 года. EOL с HyperOS 2 Android 15.

Redmi Note 12 5G и Redmi Note 12 4G

Вариант 5G перестанет получать обновления безопасности примерно в марте 2026 года, а вариант 4G — в апреле 2026 года. EOL с HyperOS 2 Android 15.

REDMI Note 12

Как правило, гаджеты начального уровня серии Redmi имеют более короткий жизненный цикл поддержки, при этом большинство устройств, выпущенных до 2023 года, уже достигли статуса EOL до или в начале 2026 года.

Смартфон POCO F5 Фото: computerbild.de

POCO F5 5G

Ожидается, что POCO F5, работающий на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2 и выпущенный в середине 2023 года, будет поддерживать обновления безопасности до мая 2026 года. Поддержка HyperOS 2 и Android 15 прекращена.

POCO X5 Pro 5G и POCO X5 5G

Поддержка обновлений безопасности для обеих этих версий, выпущенных в начале 2023 года, прекратится в первом квартале 2026 года. Поддержка HyperOS 2 и Android 15 прекращена.

POCO F4 5G

Устройства будут сняты с поддержки к 2026 году и, следовательно, не будут считаться недавно снятыми с поддержки в этот период.

Что для пользователей означает прекращение поддержки обновлений

Прекращение поддержки обновлений безопасности не сделает устройство сразу непригодным для использования, но в долгосрочной перспективе создаст новые риски. Финансовые приложения могут иметь ограниченную функциональность, а компании могут запретить доступ с помощью политик управления устройствами.

С экономической точки зрения, цены на подержанные устройства могут значительно упасть после прекращения поддержки обновлений. Активным пользователям системных приложений Xiaomi следует знать, что большинство из этих приложений можно обновить с помощью HyperOSUpdates.com или через приложение MemeOS Enhancer, доступное в Google Play, которое предоставляет доступ к другим функциям и инструментам системы. Даже при этом системы не будут получать обновления безопасности.