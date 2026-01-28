Xiaomi припинить програмну підтримку 13 популярних смартфонів у 2026 році (фото)

Такі моделі, як Xiaomi 15T і Xiaomi 17, підтримують оновлення як мінімум 5-6 років. Однак це правило не поширюється на пристрої, випущені в 2022 і 2023 рр.

У 2026 році багато пристроїв із застарілими циклами оновлень досягнуть кінця свого офіційного терміну підтримки. На основі інформації зі списку рекомендованих пристроїв Android Enterprise і Центру безпеки Xiaomi видання xiaomitime.com визначили, які гаджети брендів Xiaomi, Redmi і POCO досягнуть статусу "закінчення життєвого циклу" у 2026 році.

Зміна політики оновлень Xiaomi

Такі моделі, як Xiaomi 15T і Xiaomi 17, підтримують оновлення щонайменше 5-6 років. Однак це правило не поширюється на пристрої, випущені у 2022 і 2023 роках, ідеться в матеріалі.

Аналіз припинення підтримки (EOL) більшою мірою залежить від закінчення оновлень безпеки, а не від конкретних версій Android. Після припинення оновлень зростає ризик несумісності з фінансовими та бізнес-додатками. Таким чином, важливою віхою в даному випадку є 2026 рік, який знаменує собою розрив у часі між періодом до і після нового циклу підтримки Xiaomi.

Смартфони Xiaomi, підтримка яких припиниться у 2026 році

Прогнозується, що кілька флагманських і середньобюджетних смартфонів китайського бренду перестануть отримувати офіційні оновлення безпеки у 2026 році. Хоча ці пристрої мають потужне обладнання, їхній життєвий цикл завершиться відповідно до традиційної моделі оновлень.

Смартфон Xiaomi 12 Pro Фото: Tech Advisor

Xiaomi 12 і Xiaomi 12 Pro

Після глобального запуску процесорів Snapdragon 8 першого покоління на початку 2022 року, очікується, що ці пристрої отримуватимуть оновлення безпеки до першого кварталу 2026 року. Їхній життєвий цикл ОС завершиться з виходом Android 15 і HyperOS 3.

Xiaomi 12X і Xiaomi 12 Lite

Як більш доступні версії, обидва продукти, як очікується, досягнуть кінця життєвого циклу оновлень безпеки приблизно в березні 2026 року.

Xiaomi 12T і Xiaomi 12T Pro

Серія 12T була запущена наприкінці 2022 року і має дещо подовжений термін підтримки. Очікується, що підтримка триватиме приблизно до жовтня 2026 року, що робить їх двома останніми пристроями під брендом "Xiaomi", випущеними у 2022 році, підтримка яких припиниться. Xiaomi 12T припинить підтримку HyperOS 2 на Android 15. Xiaomi 12T Pro припинить підтримку HyperOS 3 на Android 15.

Redmi Note 12 Pro+ 5G і Redmi Note 12 Pro 5G

Підтримка оновлень безпеки гаджетів припиняється приблизно в жовтні 2026 року. EOL з HyperOS 2 Android 15.

Redmi Note 12 5G і Redmi Note 12 4G

Варіант 5G перестане отримувати оновлення безпеки приблизно в березні 2026 року, а варіант 4G — у квітні 2026 року. EOL з HyperOS 2 Android 15.

REDMI Note 12

Як правило, гаджети початкового рівня серії Redmi мають коротший життєвий цикл підтримки, при цьому більшість пристроїв, випущених до 2023 року, вже досягли статусу EOL до або на початку 2026 року.

Смартфон POCO F5 Фото: computerbild.de

POCO F5 5G

Очікується, що POCO F5, який працює на процесорі Snapdragon 7+ Gen 2 і випущений у середині 2023 року, підтримуватиме оновлення безпеки до травня 2026 року. Підтримка HyperOS 2 і Android 15 припинена.

POCO X5 Pro 5G і POCO X5 5G

Підтримка оновлень безпеки для обох цих версій, випущених на початку 2023 року, припиниться в першому кварталі 2026 року. Підтримка HyperOS 2 і Android 15 припинена.

POCO F4 5G

Пристрої будуть зняті з підтримки до 2026 року і, отже, не вважатимуться нещодавно знятими з підтримки в цей період.

Що для користувачів означає припинення підтримки оновлень

Припинення підтримки оновлень безпеки не зробить пристрій одразу непридатним для використання, але в довгостроковій перспективі створить нові ризики. Фінансові додатки можуть мати обмежену функціональність, а компанії можуть заборонити доступ за допомогою політик управління пристроями.

З економічної точки зору, ціни на вживані пристрої можуть значно впасти після припинення підтримки оновлень. Активним користувачам системних застосунків Xiaomi слід знати, що більшість із цих застосунків можна оновити за допомогою HyperOSUpdates.com або через застосунок MemeOS Enhancer, доступний у Google Play, який надає доступ до інших функцій та інструментів системи. Навіть при цьому системи не отримуватимуть оновлення безпеки.