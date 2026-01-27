Самая популярная программа в мире "убивает" компьютеры: чем опасна ваша Windows 11

Новое обновление безопасности Windows 11 вывело из строя некоторые компьютеры. Для пользователей столкновение с подобной катастрофической ошибкой фактически равносильно поломке устройства.

Серия "разрушительных" обновлений Windows 11 продолжается. Январское обновление безопасности, получившее название KB5074109, должно было включать в себя стандартные исправления проблем с сетью и питанием, новый процесс развертывания сертификатов Secure Boot и поэтапную замену устаревших драйверов модема. Однако некоторые пользователи ОС обнаружили, что их компьютеры не загружаются после установки обновления, пишет bgr.com.

Обновление KB5074109 было выпущено 13 января для версий Windows 11 24H2 и 25H2. Вскоре начали поступать сообщения о том, что компьютеры зависают при запуске и отображают сообщение об ошибке "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME".

Некоторые пользователи также отмечали черный экран с сообщением об ошибке: "Ваше устройство столкнулось с проблемой и нуждается в перезагрузке". Microsoft выпустила два внеплановых (OOB) обновления 17 и 24 января соответственно для решения проблем, возникших после выпуска обновления KB5074109.

По состоянию на 25 января пользователи по-прежнему сообщали о невозможности загрузки через форумы Microsoft Learn, что указывает на то, что внеплановые (OOB) обновления, вероятно, не решили проблему с загрузкой.

Среди технических специалистов существует сильное мнение, что Windows 11 — это сломанная система, и частый выпуск критических обновлений, таких как KB5074109, только подпитывает эту идею. Многие до сих пор сожалеют о прекращении поддержки Windows 10, особенно когда проблемные инциденты подтверждают, что Windows 11 не так стабильна и надежна, как ее предшественница.

Проблемы с ноутбуком Фото: Pexels

Что делать, Windows 11 выводит компьютер из строя

Сообщается, что катастрофические последствия обновления от января 2026 года затронули только физические устройства (а не виртуальные машины), работающие под управлением Windows 11 версий 24H2 и 25H2.

"Если ваш компьютер не загружается из-за проблемного обновления, у вас может не остаться другого выбора, кроме как вручную удалить обновление с помощью среды восстановления Windows. Однако имейте в виду, что восстановление компьютера до более раннего состояния может означать потерю некоторых недавних данных, если вы не сделали резервную копию", — говорят эксперты по кибербезопасности.

Даже если компьютер работает нормально после обновления от января 2026 года, стоит перестраховаться. Нужно проверить наличие обновления на компьютере, открыв "Параметры" > "Система" > "О системе". На этом экране в разделе "Характеристики Windows" вы увидите текущую сборку операционной системы. Обновление KB5074109 обозначено как сборка 26200.7623.

Если вы видите "Сборка ОС: 26200.7623", значит, у вас установлено обновление от января 2026 года. Восстановить работоспособность компьютера после того, как он "завис" из-за обновлений Windows 11, не невозможно, но для этого вам, возможно, придется пройти ускоренный курс по ИТ-поддержке, или обратиться к специалисту.

"Вы можете терпеливо ждать и надеяться, что Microsoft своевременно выпустит исправление", — подытожили авторы статьи.