Найпопулярніша програма у світі "вбиває" комп'ютери: чим небезпечна ваша Windows 11

Нове оновлення безпеки Windows 11 вивело з ладу деякі комп'ютери. Для користувачів зіткнення з подібною катастрофічною помилкою фактично рівносильно поломці пристрою.

Серія "руйнівних" оновлень Windows 11 триває. Січневе оновлення безпеки, що отримало назву KB5074109, повинно було містити стандартні виправлення проблем із мережею і живленням, новий процес розгортання сертифікатів Secure Boot і поетапну заміну застарілих драйверів модему. Однак деякі користувачі ОС виявили, що їхні комп'ютери не завантажуються після встановлення оновлення, пише bgr.com.

Оновлення KB5074109 було випущено 13 січня для версій Windows 11 24H2 і 25H2. Незабаром почали надходити повідомлення про те, що комп'ютери зависають під час запуску і відображають повідомлення про помилку "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME".

Деякі користувачі також відзначали чорний екран із повідомленням про помилку: "Ваш пристрій зіткнувся з проблемою і потребує перезавантаження". Microsoft випустила два позапланових (OOB) оновлення 17 і 24 січня відповідно для вирішення проблем, що виникли після випуску оновлення KB5074109.

Станом на 25 січня користувачі, як і раніше, повідомляли про неможливість завантаження через форуми Microsoft Learn, що вказує на те, що позапланові (OOB) оновлення, ймовірно, не розв'язали проблему із завантаженням.

Серед технічних фахівців існує сильна думка, що Windows 11 — це зламана система, і частий випуск критичних оновлень, таких як KB5074109, тільки підживлює цю ідею. Багато хто досі шкодує про припинення підтримки Windows 10, особливо коли проблемні інциденти підтверджують, що Windows 11 не така стабільна і надійна, як її попередниця.

Проблеми з ноутбуком Фото: Pexels

Що робити, Windows 11 виводить комп'ютер з ладу

Повідомляється, що катастрофічні наслідки оновлення від січня 2026 року зачепили тільки фізичні пристрої (а не віртуальні машини), які працюють під управлінням Windows 11 версій 24H2 і 25H2.

"Якщо ваш комп'ютер не завантажується через проблемне оновлення, у вас може не залишитися іншого вибору, крім як вручну видалити оновлення за допомогою середовища відновлення Windows. Однак майте на увазі, що відновлення комп'ютера до більш раннього стану може означати втрату деяких нещодавніх даних, якщо ви не зробили резервну копію", — кажуть експерти з кібербезпеки.

Навіть якщо комп'ютер працює нормально після оновлення від січня 2026 року, варто перестрахуватися. Потрібно перевірити наявність оновлення на комп'ютері, відкривши "Параметри" > "Система" > "Про систему". На цьому екрані в розділі "Характеристики Windows" ви побачите поточну збірку операційної системи. Оновлення KB5074109 позначено як збірка 26200.7623.

Якщо ви бачите "Збірка ОС: 26200.7623", значить, у вас встановлено оновлення від січня 2026 року. Відновити працездатність комп'ютера після того, як він "завис" через оновлення Windows 11, не неможливо, але для цього вам, можливо, доведеться пройти прискорений курс з ІТ-підтримки, або звернутися до фахівця.

"Ви можете терпляче чекати і сподіватися, що Microsoft своєчасно випустить виправлення", — підсумували автори статті.