Эксперт назвал лучший бюджетный смартфон 2026 года: он обошел даже Samsung Galaxy (фото)

Эксперт по смартфонам сравнил бюджетные модели Samsung Galaxy A17 за 200 долларов и Moto G Play 2026 за 130 долларов. Последний оказался даже лучше.

Смартфон Galaxy A17 продается за 200 долларов, но Moto G Play можно купить еще дешевле — за 130 долларов, что является выгодным предложением, учитывая его возможности, считает эксперт Стив Радочиа из androidpolice.com.

Moto G Play 2026 оснащен процессором Dimensity 6300 — более производительным, чем чипсет Galaxy A17, отмечает специалист.

"Если и есть причина выбрать Moto вместо Samsung, то это производительность", — пишет он.

Moto G Play кажется более отзывчивым при скроллинге страниц, управлении приложениями, во время игр. У двух чипсетов схожие результаты в тестах, но в ходе тестирования Dimensity 6300 оказался лучшим чипом. Если производительность — ваш главный приоритет в бюджетном устройстве, то Moto предложит лучшие результаты.

Тестировщику очень понравилось качество сборки и дизайн G Play. Он отметил отделку из эко-кожи, и выразил желание, чтобы Samsung перешла на использование этого материала в будущих телефонах серии A.

Смартфон Moto G Play 2026

Стивен не стал критиковать Moto G Play за меньший объем памяти, так как если пользователю необходимы нужно 128 ГБ, он может потратить всего на несколько долларов больше на покупку Moto G.

Стоит отметить, что 32-мегапиксельный основной сенсор G Play отлично справляется со своей задачей при хорошем освещении, но он уступает 50-мегапиксельному сенсору Galaxy A17. К счастью, этот недостаток также решается покупкой Moto G вместо G Play.

Оба устройства имеют слот для карты microSD для расширения памяти, но Moto G Play делает шаг вперед, добавляя 3,5-мм разъем для наушников, что делает его еще более популярным среди пользователей.

Эксперт говорит, что 6,7-дюймовый ЖК-экран G Play с разрешением 720p не так хорош, как у Galaxy A17, но он видел и гораздо худшие ЖК-панели. Цвета достаточно точные, и у специалиста не возникало ощущения, что он использует менее качественный продукт из-за дисплея.

Поддержка программного обеспечения Motorola не столь длительная, как у Samsung, что имеет значение.

"Вам также придется столкнуться с некоторым предустановленным ПО при настройке G Play. К счастью, все любимые жесты Moto доступны, и давние поклонники будут довольны", — резюмировал Радочиа.