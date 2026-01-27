Експерт назвав найкращий бюджетний смартфон 2026 року: він обійшов навіть Samsung Galaxy (фото)

Експерт зі смартфонів порівняв бюджетні моделі Samsung Galaxy A17 за 200 доларів і Moto G Play 2026 за 130 доларів. Останній виявився навіть кращим.

Смартфон Galaxy A17 продається за 200 доларів, але Moto G Play можна купити ще дешевше — за 130 доларів, що є вигідною пропозицією, враховуючи його можливості, вважає експерт Стів Радочіа з androidpolice.com.

Moto G Play 2026 оснащений процесором Dimensity 6300 — продуктивнішим за чипсет Galaxy A17, зазначає фахівець.

"Якщо і є причина вибрати Moto замість Samsung, то це продуктивність", — пише він.

Moto G Play здається більш чуйним при скролінгу сторінок, управлінні додатками, під час ігор. У двох чипсетів схожі результати в тестах, але під час тестування Dimensity 6300 виявився кращим чипом. Якщо продуктивність — ваш головний пріоритет у бюджетному пристрої, то Moto запропонує кращі результати.

Відео дня

Тестувальнику дуже сподобалася якість збірки і дизайн G Play. Він відзначив оздоблення з еко-шкіри, і висловив бажання, щоб Samsung перейшла на використання цього матеріалу в майбутніх телефонах серії A.

Смартфон Moto G Play 2026

Стівен не став критикувати Moto G Play за менший об'єм пам'яті, адже якщо користувачеві необхідні потрібно 128 ГБ, він може витратити всього на кілька доларів більше на купівлю Moto G.

Варто зазначити, що 32-мегапіксельний основний сенсор G Play відмінно справляється зі своїм завданням при хорошому освітленні, але він поступається 50-мегапіксельному сенсору Galaxy A17. На щастя, цей недолік також вирішується купівлею Moto G замість G Play.

Обидва пристрої мають слот для карти microSD для розширення пам'яті, але Moto G Play робить крок уперед, додаючи 3,5-мм роз'єм для навушників, що робить його ще більш популярним серед користувачів.

Експерт каже, що 6,7-дюймовий РК-екран G Play з роздільною здатністю 720p не такий хороший, як у Galaxy A17, але він бачив і набагато гірші РК-панелі. Кольори досить точні, і у фахівця не виникало відчуття, що він використовує менш якісний продукт через дисплей.

Підтримка програмного забезпечення Motorola не настільки тривала, як у Samsung, що має значення.

"Вам також доведеться зіткнутися з деяким встановленим ПЗ при налаштуванні G Play. На щастя, всі улюблені жести Moto доступні, і давні шанувальники будуть задоволені", — резюмував Радочіа.