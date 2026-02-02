Повербанки будут без лития: что за технология полностью изменила батареи (фото)

Выставка CES 2026 отметилась важным анонсом в сфере аккумуляторов. Ранее твердотельные АКБ в реальных гаджетах считались далеким будущим. Но уже сейчас новый тип батарей появляется в коммерческих продуктах.

Как пишет Android Police, твердотельные и полутвердотельные элементы кардинально меняют правила игры на рынке. Журналист посетил стенды с перспективными разработками и поделился впечатлениями.

Стартап Better Mobility Xperience (BMX), основанный выходцами из компании Hyper, представил линейку повербанков SolidSafe на базе полутвердотельной технологии. В отличие от традиционных аккумуляторов с жидким электролитом, эти устройства практически не содержат летучих компонентов. Их главное преимущество — исключительная безопасность: такую батарею можно сверлить, резать или нагревать без риска взрыва или возгорания. Кроме того, технология позволяет значительно уменьшить габариты. Например, модель SolidSafe Air емкостью 5000 мАч имеет толщину всего 6,7 мм, что сопоставимо с тонким магнитным кошельком.

Твердотельный аккумулятор можно проткнуть гвоздем, не опасаясь возгорания Фото: Android Police

Прорыв в электротранспорте

Если в сегменте портативной электроники речь идет о полутвердотельных решениях, то в отрасли транспорта уже появились полностью твердотельные батареи. Компания Verge Motorcycles совместно с Donut Lab показала электромотоцикл TS Pro, оснащенный именно таким аккумулятором. Характеристики впечатляют: запас хода на одном заряде вырос до 372 миль (около 600 км), а восполнить энергию до 80% можно всего за 10 минут. Хотя стоимость такого байка составляет внушительные 34 900 долларов, это первый реальный пример работы технологии в серийном транспорте.

Что это значит для рынка

Эксперты отмечают, что переход на твердотельные батареи происходит быстрее, чем ожидалось. Еще в 2025 году Xiaomi демонстрировала лишь прототипы с увеличенной емкостью, а сегодня готовые решения уже выходят на рынок. Отказ от жидкого электролита позволит выпускать более тонкие смартфоны, освобождая место для мощных чипов и качественных камер, а также решит проблему деградации и перегрева устройств.

