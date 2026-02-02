Повербанки будуть без літію: що за технологія повністю змінила батареї (фото)

Виставка CES 2026 відзначилася важливим анонсом у сфері акумуляторів. Раніше твердотільні АКБ в реальних гаджетах вважалися далеким майбутнім. Але вже зараз новий тип батарей з'являється в комерційних продуктах.

Як пише Android Police, твердотільні та напівтверді елементи кардинально змінюють правила гри на ринку. Журналіст відвідав стенди з перспективними розробками і поділився враженнями.

Стартап Better Mobility Xperience (BMX), заснований вихідцями з компанії Hyper, представив лінійку повербанків SolidSafe на базі напівтвердої технології. На відміну від традиційних акумуляторів з рідким електролітом, ці пристрої практично не містять летких компонентів. Їхня головна перевага — виняткова безпека: таку батарею можна свердлити, різати або нагрівати без ризику вибуху або загоряння. Крім того, технологія дає змогу значно зменшити габарити. Наприклад, модель SolidSafe Air ємністю 5000 мАг має товщину всього 6,7 мм, що можна порівняти з тонким магнітним гаманцем.

Твердотільний акумулятор можна проткнути цвяхом, не побоюючись загоряння Фото: Android Police

Прорив в електротранспорті

Якщо в сегменті портативної електроніки йдеться про напівтверді рішення, то в галузі транспорту вже з'явилися повністю твердотільні батареї. Компанія Verge Motorcycles спільно з Donut Lab показала електромотоцикл TS Pro, оснащений саме таким акумулятором. Характеристики вражають: запас ходу на одному заряді зріс до 372 миль (близько 600 км), а поповнити енергію до 80% можна всього за 10 хвилин. Хоча вартість такого байка становить значні 34 900 доларів, це перший реальний приклад роботи технології в серійному транспорті.

Що це означає для ринку

Експерти зазначають, що перехід на твердотільні батареї відбувається швидше, ніж очікувалося. Ще у 2025 році Xiaomi демонструвала лише прототипи зі збільшеною ємністю, а сьогодні готові рішення вже виходять на ринок. Відмова від рідкого електроліту дасть змогу випускати більш тонкі смартфони, звільняючи місце для потужних чипів і якісних камер, а також розв'яже проблему деградації та перегріву пристроїв.

