Литиевым аккумуляторам пришел конец: в Китае повсеместно внедряют натриевые батареи

Китайская компания CATL использует натриевые батареи, способные работать температуре до -22°C, в легковых авто.

Натрий-ионные батареи Naxtra проходят зимние испытания в легковых автомобилях Changan Oshan, а модели от GAC и JAC, как ожидается, присоединятся к программе на следующем этапе, пишет interestingengineering.com.

Аккумуляторные батареи емкостью 45 кВт⋅ч, разработанные для легких грузовиков и малогабаритных и средних фургонов, призваны решить одну из самых сложных задач в электромобильности: надежную работу в условиях экстремального холода. Они поддерживают функцию зарядки и сохраняют характеристики подъема при полной нагрузке даже при температурах до -22°C, что делает их особенно подходящими для суровых зимних условий.

Натрий-ионные батареи как альтернатива литию

В 2025 году компания CATL представила планы по расширению производства натрий-ионных батарей в четырех основных сегментах – системы замены батарей, легковые автомобили, коммерческий транспорт и системы хранения энергии – к 2026 году, позиционируя этот химический состав как ключевой элемент своего будущего портфеля.

Даже несмотря на растущее внимание к альтернативным химическим составам, таким как натрий-ионные батареи, китайский рынок батарей по-прежнему прочно закрепился на литий-ионных аккумуляторах. Данные отрасли показывают, насколько доминирующим он остается: совокупная установленная мощность батарей в 2025 году достигла 769,7 ГВт·ч, что на 40,4% больше, чем годом ранее, сообщает CarNewsChina.

Натрий-ионные батареи Naxtra от CATL Фото: CATL

Безопасность и отказоустойчивость батарей

Теперь CATL позиционирует натрий-ионные батареи как серьезного претендента на следующий этап развития систем хранения энергии. Ранее в этом месяце Гао Хуан, главный технический директор, заявил, что компания ожидает, что плотность энергии натриевых батарей сравняется с литий-железо-фосфатными элементами в течение следующих 3-х лет, что позволит этой технологии занять часть рынка литиевых батарей в специализированных областях применения.

Хотя он признал, что натриевые батареи все еще находятся на ранней стадии развития, Гао утверждал, что их кривая роста будет круче, чем у систем на основе лития. Он указал на ключевые технические преимущества, включая надежную работу в условиях экстремального холода и отсутствие риска возгорания или взрыва даже в жестких условиях испытаний, как на основные отличительные черты, которые могут ускорить внедрение.

Аналитики прогнозируют, что снижение затрат ускорится в течение следующих 3-х лет по мере расширения цепочек поставок, при этом Morgan Stanley оценивает, что как только мощность достигнет примерно 100 ГВт·ч, натриевые батареи могут стать более чем на 30% дешевле, чем литий-железо-фосфатные элементы.

Данные отрасли показывают, что эффективная мощность выросла с 19 ГВт·ч в 2023 году до 25 ГВт·ч в 2024 году и 60 ГВт·ч в 2025 году. Прогнозируется, что объем поставок достигнет около 20 ГВт·ч в 2025 году и превысит 200 ГВт·ч к 2030 году, что подчеркивает темпы роста сектора.

Ранее мы писали о том, что ученые создали аккумулятор без токсичных материалов. Исследователи из Университета Пенсильвании (США) разработали гибкую, мощную гидрогелевую батарею по образцу электрической угря.