Літієвим акумуляторам прийшов кінець: у Китаї повсюдно впроваджують натрієві батареї

Китайська компанія CATL використовує натрієві батареї, здатні працювати температурі до -22°C, у легкових авто.

Натрій-іонні батареї Naxtra проходять зимові випробування в легкових автомобілях Changan Oshan, а моделі від GAC і JAC, як очікується, приєднаються до програми на наступному етапі, пише interestingengineering.com.

Акумуляторні батареї ємністю 45 кВт⋅год, розроблені для легких вантажівок і малогабаритних і середніх фургонів, покликані вирішити одне з найскладніших завдань в електромобільності: надійну роботу в умовах екстремального холоду. Вони підтримують функцію зарядки і зберігають характеристики підйому при повному навантаженні навіть при температурах до -22°C, що робить їх особливо придатними для суворих зимових умов.

Відео дня

Натрій-іонні батареї як альтернатива літію

У 2025 році компанія CATL представила плани з розширення виробництва натрій-іонних батарей у чотирьох основних сегментах — системи заміни батарей, легкові автомобілі, комерційний транспорт і системи зберігання енергії — до 2026 року, позиціонуючи цей хімічний склад як ключовий елемент свого майбутнього портфеля.

Навіть незважаючи на зростаючу увагу до альтернативних хімічних складів, таких як натрій-іонні батареї, китайський ринок батарей, як і раніше, міцно закріпився на літій-іонних акумуляторах. Дані галузі показують, наскільки домінуючим він залишається: сукупна встановлена потужність батарей у 2025 році досягла 769,7 ГВт-год, що на 40,4% більше, ніж роком раніше, повідомляє CarNewsChina.

Натрій-іонні батареї Naxtra від CATL Фото: CATL

Безпека та відмовостійкість батарей

Тепер CATL позиціонує натрій-іонні батареї як серйозного претендента на наступний етап розвитку систем зберігання енергії. Раніше цього місяця Гао Хуан, головний технічний директор, заявив, що компанія очікує, що щільність енергії натрієвих батарей зрівняється з літій-залізо-фосфатними елементами протягом наступних 3-х років, що дасть змогу цій технології зайняти частину ринку літієвих батарей у спеціалізованих сферах застосування.

Хоча він визнав, що натрієві батареї все ще перебувають на ранній стадії розвитку, Гао стверджував, що їхня крива зростання буде крутішою, ніж у систем на основі літію. Він вказав на ключові технічні переваги, включно з надійною роботою в умовах екстремального холоду і відсутністю ризику загоряння або вибуху навіть у жорстких умовах випробувань, як на основні відмінні риси, які можуть прискорити впровадження.

Аналітики прогнозують, що зниження витрат прискориться протягом наступних 3-х років у міру розширення ланцюжків поставок, при цьому Morgan Stanley оцінює, що щойно потужність досягне приблизно 100 ГВт-год, натрієві батареї можуть стати більш ніж на 30% дешевшими, ніж літій-залізо-фосфатні елементи.

Дані галузі показують, що ефективна потужність зросла з 19 ГВт-год у 2023 році до 25 ГВт-год у 2024 році та 60 ГВт-год у 2025 році. Прогнозується, що обсяг поставок сягне близько 20 ГВт-год у 2025 році та перевищить 200 ГВт-год до 2030 року, що підкреслює темпи зростання сектору.

Раніше ми писали про те, що вчені створили акумулятор без токсичних матеріалів. Дослідники з Університету Пенсільванії (США) розробили гнучку, потужну гідрогелеву батарею за зразком електричного вугра.