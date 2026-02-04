Все это время вы неправильно заряжали смартфон: вот как это надо делать (фото)

Используйте функцию адаптивной зарядки смартфона, чтобы его компоненты не перегревались. Тогда он прослужит дольше.

Многие пользователи просто ставят телефон на зарядку на ночь, не задумываясь о том, сколько времени ему нужно, чтобы зарядиться и насколько сильно он может нагреться. Если вы заряжаете свой смартфон таким образом, то можете навредить ему, уверены эксперты bgr.com.

Известны случаи возгорания смартфонов во время зарядки, что приводит к очень опасным ситуациям. Но даже слишком долгое нахождение телефона на зарядке может привести к необратимым повреждениям без видимых признаков. Это происходит потому, что длительная зарядка приводит к накоплению большего количества тепла в устройстве, что может повредить важные компоненты. Итак, как убедиться, что вы заряжаете свой телефон правильно?

Відео дня

Смартфон на зарядке Фото: macworld.com

Не допускайте этой ошибки при зарядке

Возможно, самая важная причина, по которой не следует оставлять смартфон подключенным к сети постоянно, заключается в том, что это может вызвать ненужную тепловую нагрузку. Это может привести к сокращению времени работы батареи, поскольку ее емкость со временем уменьшается. Существует ряд причин, по которым телефон может начать перегреваться во время зарядки, например, из-за того, что он находится в не прохладном месте или из-за дешевого кабеля, подающего слишком много энергии и слишком быстро.

Тем не менее, средний уровень нагрева устройства варьируется в зависимости от марки, особенно если сравнивать высококлассные устройства с более мощными чипсетами, такие как Galaxy S25 Ultra, с более дешевыми устройствами с меньшей мощностью. Чтобы уменьшить опасения по поводу перегрева во время зарядки, некоторые рекомендуют снимать чехол с телефона перед подключением к зарядке, особенно если чехол толстый.

Бытует мнение, что нужно заряжать устройство только до 100%, а затем отключать его от зарядки. Причина в том, что даже после завершения зарядки смартфон продолжает потреблять электричество, что может привести к дополнительному нагреву.

Помимо того, что не следует постоянно оставлять телефон на зарядке, не нужно его использовать во время зарядки: запуск ресурсоемких игр или приложений, требующих больших затрат энергии, может увеличить нагрев.

Смартфон заряжается Фото: Android Central

Используйте эти функции для правильной зарядки телефона

Стоит включить функцию адаптивной зарядки на Android (или оптимизированной зарядки на iPhone), а также опцию ограничения заряда на iPhone. Такие функции ограничивают максимальный уровень заряда устройства, останавливая процесс, когда заряд достигает 80% или установленного пользователем предела.

Оптимизированная зарядка батареи, с другой стороны, учитывает использование телефона и то, когда пользователь обычно снимает его с зарядки, чтобы определить, как быстро его нужно заряжать. Это помогает снизить нагрев компонентов. Существуют споры о том, насколько практично ограничение емкости зарядки iPhone, но у этой функции есть ярые сторонники, которые утверждают, что ограничение емкости замедляет износ батареи.

Такие функции, как адаптивная зарядка Android, замедляют зарядку в определенный момент, так что он достигает 100% незадолго до того, как пользователь обычно отключает его от зарядки. Это помогает снизить тепловыделение и может помочь обеспечить бесперебойную работу смартфона в течение многих месяцев.

Ранее мы писали о том, что аккумуляторы будут работать в разы дольше и без перегрева. Инженеры из Университета Хьюстона создали систему теплопередачи, подобную диоду, для защиты электроники и продления срока службы батарей.