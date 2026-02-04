Весь цей час ви неправильно заряджали смартфон: ось як це треба робити (фото)

Використовуйте функцію адаптивної зарядки смартфона, щоб його компоненти не перегрівалися. Тоді він прослужить довше.

Багато користувачів просто ставлять телефон на зарядку на ніч, не замислюючись про те, скільки часу йому потрібно, щоб зарядитися і наскільки сильно він може нагрітися. Якщо ви заряджаєте свій смартфон таким чином, то можете нашкодити йому, впевнені експерти bgr.com.

Відомі випадки загоряння смартфонів під час заряджання, що призводить до дуже небезпечних ситуацій. Але навіть надто довге перебування телефону на зарядці може призвести до незворотних пошкоджень без видимих ознак. Це відбувається тому, що тривале заряджання призводить до накопичення більшої кількості тепла в пристрої, що може пошкодити важливі компоненти. Отже, як переконатися, що ви заряджаєте свій телефон правильно?

Смартфон на зарядці Фото: macworld.com

Не припускайтеся цієї помилки під час заряджання

Можливо, найважливіша причина, через яку не слід залишати смартфон підключеним до мережі постійно, полягає в тому, що це може спричинити непотрібне теплове навантаження. Це може призвести до скорочення часу роботи батареї, оскільки її ємність з часом зменшується. Існує низка причин, через які телефон може почати перегріватися під час заряджання, наприклад, через те, що він перебуває в не прохолодному місці або через дешевий кабель, який подає надто багато енергії та надто швидко.

Проте середній рівень нагріву пристрою варіюється залежно від марки, особливо якщо порівнювати висококласні пристрої з потужнішими чипсетами, як-от Galaxy S25 Ultra, з дешевшими пристроями з меншою потужністю. Щоб зменшити побоювання з приводу перегріву під час заряджання, дехто рекомендує знімати чохол із телефона перед підключенням до зарядки, особливо якщо чохол товстий.

Існує думка, що потрібно заряджати пристрій тільки до 100%, а потім відключати його від зарядки. Причина в тому, що навіть після завершення зарядки смартфон продовжує споживати електрику, що може призвести до додаткового нагрівання.

Крім того, що не слід постійно залишати телефон на зарядці, не потрібно його використовувати під час заряджання: запуск ресурсномістких ігор або застосунків, що вимагають великих витрат енергії, може збільшити нагрівання.

Смартфон заряджається Фото: Android Central

Використовуйте ці функції для правильного заряджання телефону

Варто увімкнути функцію адаптивної зарядки на Android (або оптимізованої зарядки на iPhone), а також опцію обмеження заряду на iPhone. Такі функції обмежують максимальний рівень заряду пристрою, зупиняючи процес, коли заряд досягає 80% або встановленої користувачем межі.

Оптимізоване заряджання батареї, з іншого боку, враховує використання телефону і те, коли користувач зазвичай знімає його з зарядки, щоб визначити, як швидко його потрібно заряджати. Це допомагає знизити нагрівання компонентів. Існують суперечки про те, наскільки практичним є обмеження ємності заряджання iPhone, але ця функція має затятих прихильників, які стверджують, що обмеження ємності сповільнює знос батареї.

Такі функції, як адаптивна зарядка Android, уповільнюють зарядку в певний момент, так що він досягає 100% незадовго до того, як користувач зазвичай відключає його від зарядки. Це допомагає знизити тепловиділення і може допомогти забезпечити безперебійну роботу смартфона протягом багатьох місяців.

Раніше ми писали про те, що акумулятори працюватимуть у рази довше і без перегріву. Інженери з Університету Х'юстона створили систему теплопередачі, подібну до діода, для захисту електроніки та продовження терміну служби батарей.