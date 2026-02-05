Какие смартфоны держат заряд батареи лучше всех: назван неожиданный лидер (фото)

Срок службы батареи телефона всегда важен, но какие бренды неизменно предлагают самый длительный срок службы батареи? После тестирования эксперты CNET определили двух лидеров, и один из них очень удивил.

Специалисты CNET протестировали 35 телефонов на предмет лучшего времени автономной работы. Два бренда возглавили список, говорится в материале.

Какой телефон имеет лучшее время автономной работы

На срок службы батареи могут повлиять множество факторов, таких как мощность сигнала оператора связи и яркость экрана. То, как вы используете свой телефон в течение дня, также имеет огромное значение. Емкость аккумулятора, эффективность ПО и процессора также существенно влияют на срок службы батареи. Чтобы стандартизировать тестирование и максимально свести к минимуму переменные, эксперты провели каждый телефон через стресс-тест и тест с потоковой передачей видео, начиная с уровня заряда батареи 100%. Результаты каждого теста показывают оставшийся процент заряда батареи. Они усреднили два результата, чтобы определить общий балл.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Скриншот

Общий лучший результат показал iPhone 17 Pro Max. При стартовой цене в 1199 долларов это был самый дорогой смартфон в пятерке лучших. Емкость аккумулятора 5088 мАч не была самой большой, но она показывает, насколько эффективны чип Apple A19 Pro и операционная система iOS 26.

iPhone 17 и OnePlus 15, стоимость которых начинается с 829 и 900 долларов соответственно, заняли второе место. У iPhone 17 аккумулятор наименьшей емкости среди всех топовых телефонов, что доказывает, что размер батареи не имеет значения. В рейтинге от OnePlus было три телефона, каждый из которых оснащен кремниево-углеродным аккумулятором такой большей емкости. Единственным другим телефоном с кремниево-углеродным аккумулятором в топе был Poco F7 Ultra, который можно купить за 650 долларов.

iPhone 17 Pro стоимостью от 1099 долларов занял четвертое место.

Четыре телефона разделили пятое место: Motorola Moto G Stylus за 400 долларов (2025 г.), Motorola Edge за 500 долларов (2025 г.), OnePlus 13R за 600 долларов и OnePlus 15R за 700 долларов.

"В общей сложности только два телефона из девяти, попавших в топ-5, стоят более 1000 долларов. Самый доступный в списке — Moto G Stylus, который сочетает большую батарею с менее энергоемким экраном и процессором, что обеспечивает невероятное время автономной работы", — подытожили тестировщики.

Смартфон OnePlus 13 Фото: notebookcheck.com

Лучший бренд смартфонов

Лабораторные данные показали, что Apple и OnePlus являются лучшими брендами по длительному времени автономной работы.

На третьем и четвертом месте оказались Motorola и Samsung. Специалисты протестировали семь телефонов Motorola и девять телефонов Samsung, и результаты были удовлетворительными. Motorola едва обогнала Samsung.

Бренды, смартфоны которых дольше всего держат заряд: таблица Фото: cnet.com

Замыкает пятерку лучших брендов Google. В 2025 году эксперты протестировали пять телефонов Google, и они показали приличное время автономной работы, особенно Pixel 10. Любопытно то, что Google — единственный производитель телефонов, помимо Apple, который контролирует как программное обеспечение, так и дизайн процессора с помощью комбинации чипов Android и Tensor соответственно.

Смартфон Motorola Razr (2025) Фото: androidpolice.com

Результаты тестирования батарей смартфонов

Специалисты из CNET провели два теста времени автономной работы (потоковое видео и стресс-тесты), которые позволили сравнивать телефоны. В 3-часовом тесте, в ходе которого транслировали видео через Wi-Fi с экраном на полной яркости и зарядом батареи 100%, iPhone 17 Pro Max показал лучшие результаты.

Приятным сюрпризом является Samsung Galaxy S25 Plus, цена которого начинается от 999 долларов. Он преуспел, разделив пятое место с Motorola Edge (2025). К сожалению, S25 Plus не показал хороших результатов во втором тесте.

В 45-минутном тесте на выносливость, проведенном CNET, в ходе которого тестировщики играли в игры, транслировали видео, просматривали соцсети и совершали видеозвонки с зарядом аккумулятора 100%, iPhone 17 Pro Max снова оказался на самом верху, к нему присоединились три другие модели Apple, включая iPhone 16E, стоимость которого начинается от 599 долларов. Google Pixel 10 и Pixel 10 Pro Fold тоже отлично показали себя в этом тесте, как и Motorola Razr (2025) — два складных устройства вошли в пятерку лучших результатов.