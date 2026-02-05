Які смартфони тримають заряд батареї найкраще: названо несподіваного лідера (фото)

Термін служби батареї телефону завжди важливий, але які бренди незмінно пропонують найтриваліший термін служби батареї? Після тестування експерти CNET визначили двох лідерів, і один з них дуже здивував.

Фахівці CNET протестували 35 телефонів на предмет найкращого часу автономної роботи. Два бренди очолили список, ідеться в матеріалі.

Який телефон має найкращий час автономної роботи

На термін служби батареї можуть вплинути безліч чинників, таких як потужність сигналу оператора зв'язку та яскравість екрана. Те, як ви використовуєте свій телефон протягом дня, також має величезне значення. Ємність акумулятора, ефективність ПЗ і процесора також істотно впливають на термін служби батареї. Щоб стандартизувати тестування і максимально звести до мінімуму змінні, експерти провели кожен телефон через стрес-тест і тест із потоковим передаванням відео, починаючи з рівня заряду батареї 100%. Результати кожного тесту показують відсоток заряду батареї, що залишився. Вони усереднили два результати, щоб визначити загальний бал.

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Скриншот

Загальний найкращий результат показав iPhone 17 Pro Max. При стартовій ціні в 1199 доларів це був найдорожчий смартфон у п'ятірці найкращих. Ємність акумулятора 5088 мАг не була найбільшою, але вона показує, наскільки ефективними є чип Apple A19 Pro і операційна система iOS 26.

iPhone 17 і OnePlus 15, вартість яких починається з 829 і 900 доларів відповідно, посіли друге місце. У iPhone 17 акумулятор найменшої ємності серед усіх топових телефонів, що доводить, що розмір батареї не має значення. У рейтингу від OnePlus було три телефони, кожен з яких оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором такої більшої ємності. Єдиним іншим телефоном із кремнієво-вуглецевим акумулятором у топі був Poco F7 Ultra, який можна купити за 650 доларів.

iPhone 17 Pro вартістю від 1099 доларів посів четверте місце.

Чотири телефони розділили п'яте місце: Motorola Moto G Stylus за 400 доларів (2025 р.), Motorola Edge за 500 доларів (2025 р.), OnePlus 13R за 600 доларів і OnePlus 15R за 700 доларів.

"Загалом тільки два телефони з дев'яти, що потрапили в топ-5, коштують понад 1000 доларів. Найдоступніший у списку — Moto G Stylus, який поєднує велику батарею з менш енергоємним екраном і процесором, що забезпечує неймовірний час автономної роботи", — підсумували тестувальники.

Смартфон OnePlus 13 Фото: notebookcheck.com

Найкращий бренд смартфонів

Лабораторні дані показали, що Apple і OnePlus є найкращими брендами за тривалим часом автономної роботи.

На третьому і четвертому місці опинилися Motorola і Samsung. Фахівці протестували сім телефонів Motorola і дев'ять телефонів Samsung, і результати були задовільними. Motorola ледь обігнала Samsung.

Бренди, смартфони яких найдовше тримають заряд: таблиця Фото: cnet.com

Замикає п'ятірку найкращих брендів Google. У 2025 році експерти протестували п'ять телефонів Google, і вони показали пристойний час автономної роботи, особливо Pixel 10. Цікаво те, що Google — єдиний виробник телефонів, крім Apple, який контролює як програмне забезпечення, так і дизайн процесора за допомогою комбінації чіпів Android і Tensor відповідно.

Смартфон Motorola Razr (2025) Фото: androidpolice.com

Результати тестування батарей смартфонів

Фахівці з CNET провели два тести часу автономної роботи (потокове відео і стрес-тести), які дали змогу порівнювати телефони. У 3-годинному тесті, під час якого транслювали відео через Wi-Fi з екраном на повній яскравості та зарядом батареї 100%, iPhone 17 Pro Max показав найкращі результати.

Приємним сюрпризом є Samsung Galaxy S25 Plus, ціна якого починається від 999 доларів. Він досяг успіху, розділивши п'яте місце з Motorola Edge (2025). На жаль, S25 Plus не показав хороших результатів у другому тесті.

У 45-хвилинному тесті на витривалість, проведеному CNET, під час якого тестувальники грали в ігри, транслювали відео, переглядали соцмережі та здійснювали відеодзвінки із зарядом акумулятора 100%, iPhone 17 Pro Max знову опинився на самому верху, до нього приєдналися три інші моделі Apple, включно з iPhone 16E, вартість якого починається від 599 доларів. Google Pixel 10 і Pixel 10 Pro Fold теж відмінно показали себе в цьому тесті, як і Motorola Razr (2025) — два складних пристрої увійшли до п'ятірки найкращих результатів.