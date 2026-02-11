Литий станет ненужным: почему натриевые батареи захватят электрокары уже в 2026 году

CATL готовится изменить отрасль аккумуляторов. Передовые натрий-ионные батареи от китайского гиганта станут широко доступны для коммерческого использования уже к концу 2026 года. Об этом заявили на конференции поставщиков комплектующих.

Как сообщает Electrek, компания CATL, контролирующая свыше 38% глобального рынка батарей, представила решения бренда Naxtra еще в апреле. Их внедрение на практике становится все ближе.

Особенность этих ячеек — применение дешевого натрия вместо лития. Причем инженеры добились впечатляющей плотности энергии в 175 Вт·ч/кг. В результате натриевые АКБ стали сопоставимы с литий-железо-фосфатными аналогами (LiFePO4) аккумуляторами, но предлагают весомые преимущества в цене и не только.

Почему именно натрий

Технология примечательна феноменальная устойчивостью к экстремальным температурам. Тогда как как обычные электрокары теряют значительную часть заряда на морозе, батареи Naxtra спроектированы для эффективной работы в диапазоне от -40°C до +70°C. По данным CATL, электромобили, оснащенные такими аккумуляторами, смогут проезжать более 500 км на одном заряде. Это особенно важно для бюджетного электротранспорта — страх остаться с разряженной машиной зимой может уйти в прошлое.

О безопасности тоже позаботились. Аккумуляторы Naxtra первыми в мире успешно прошли сертификацию по новому строгому национальному стандарту безопасности электромобилей в Китае (GB 38031-2025), который вступит в силу только летом 2026 года. В компании подчеркивают, что массовый переход на натрий не только снизит стоимость конечных автомобилей, но и обеспечит "энергетическую свободу", избавив производителей от зависимости от лития.

Новые батареи планируют применять повсеместно: в легковых и коммерческих авто, на станциях быстрой замены батарей и в системах хранения энергии.

