Літій стане непотрібним: чому натрієві батареї захоплять електрокари вже у 2026 році

CATL готується змінити галузь акумуляторів. Передові натрій-іонні батареї від китайського гіганта стануть широко доступні для комерційного використання вже до кінця 2026 року. Про це заявили на конференції постачальників комплектуючих.

Як повідомляє Electrek, компанія CATL, що контролює понад 38% глобального ринку батарей, презентувала рішення бренду Naxtra ще у квітні. Їхнє впровадження на практиці стає дедалі ближчим.

Особливість цих осередків — застосування дешевого натрію замість літію. Причому інженери домоглися вражаючої щільності енергії в 175 Вт-год/кг. У результаті натрієві АКБ стали порівнянні з літій-залізо-фосфатними аналогами (LiFePO4) акумуляторами, але пропонують вагомі переваги в ціні і не тільки.

Чому саме натрій

Технологія примітна феноменальною стійкістю до екстремальних температур. Тоді як звичайні електрокари втрачають значну частину заряду на морозі, батареї Naxtra спроектовані для ефективної роботи в діапазоні від -40°C до +70°C. За даними CATL, електромобілі, оснащені такими акумуляторами, зможуть проїжджати понад 500 км на одному заряді. Це особливо важливо для бюджетного електротранспорту — страх залишитися з розрядженою машиною взимку може піти в минуле.

Про безпеку теж подбали. Акумулятори Naxtra першими у світі успішно пройшли сертифікацію за новим суворим національним стандартом безпеки електромобілів у Китаї (GB 38031-2025), який набуде чинності тільки влітку 2026 року. У компанії підкреслюють, що масовий перехід на натрій не тільки знизить вартість кінцевих автомобілів, а й забезпечить "енергетичну свободу", позбавивши виробників залежності від літію.

Нові батареї планують застосовувати повсюдно: у легкових і комерційних авто, на станціях швидкої заміни батарей і в системах зберігання енергії.

Раніше наводили топ-5 проривних технологій акумуляторів. Попит на передові системи зберігання енергії зростає з кожним днем у міру переходу світу на поновлювані джерела. Звичні літій-іонні АКБ вже досягли межі своїх можливостей, і індустрія шукає їм заміну.