Дешевле и безопаснее литиевых: новые батареи из Китая выходят на рынок (фото)

Новая разработка CATL, мирового лидера в производстве аккумуляторов, приближает отказ от дорогостоящего лития. После успешного внедрения натрий-ионных батарей в коммерческий транспорт, компания начала их испытания на легковых автомобилях.

АКБ под брендом Naxtra уже установлены в автомобили Changan (суббренд Oshan) для прохождения суровых зимних тестов, сообщает Gizmochina. В очереди на получение новой технологии также стоят китайские автопроизводители GAC и JAC.

Преимущества натрия для морозов

Главная проблема современных литий-ионных батарей — это потеря заряда на морозе и риск возгорания. Натриевая технология от CATL устраняет оба недостатка. С этими элементами возможна работа в экстремальном холоде. Литиевые аналоги зимой испытывают трудности, а вот натриевые оказались весьма стойкими. По данным CATL:

При температуре -30°C батарея заряжается с 30% до 80% всего за 30 минут.

батарея заряжается с 30% до 80% всего за 30 минут. Сохраняется 93% полезной емкости даже в сильный мороз.

даже в сильный мороз. Автомобиль способен поддерживать скорость 120 км/ч даже при остатке заряда в 10%.

Другой важный плюс — абсолютная безопасность. В отличие от лития, способного вспыхнуть при повреждении, батареи Naxtra называют "неубиваемыми". Компания провела жестокие краш-тесты: ячейки протыкали иглами, сверлили дрелью, давили прессом и даже распиливали пилой. Результат один — никакого огня или взрывов.

Презентация CATL: заявленная плотность энергии натриевых АКБ достигает 175 Вт·ч/кг Фото: CATL

Характеристики и перспективы

На бумаге показатели выглядят многообещающе для массового рынка. Плотность энергии составляет 175 Вт·ч/кг (сопоставимо с LFP-батареями). Запас хода превышает 500 км для "чистых" электрокаров и 200 км для гибридов. Заявлена приличная долговечность: до 10 000 циклов зарядки (больше, чем у стандартных батарей). Предусмотрена и поддержка супербыстрой зарядки 5C.

Новинки уже прошли сертификацию по строгим китайским стандартам безопасности. Ожидается, что массовый переход на натрий не только сделает электрокары безопаснее и надежнее зимой, но и снизит их стоимость за счет дешевизны сырья.

Ранее сообщалось, что китайские ученые показали дешевую замену литиевым аккумуляторам. Исследователи представили новую конструкцию натрий-серной батареи. Технология обещает превзойти литий-ионные аналоги по дешевизне, безопасности и плотности энергии.