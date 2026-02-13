Дешевші та безпечніші за літієві: нові батареї з Китаю виходять на ринок (фото)

Нова розробка CATL, світового лідера у виробництві акумуляторів, наближає відмову від дорогого літію. Після успішного впровадження натрій-іонних батарей у комерційний транспорт, компанія почала їх випробування на легкових автомобілях.

АКБ під брендом Naxtra вже встановлені в автомобілі Changan (суббренд Oshan) для проходження суворих зимових тестів, повідомляє Gizmochina. У черзі на отримання нової технології також стоять китайські автовиробники GAC і JAC.

Переваги натрію для морозів

Головна проблема сучасних літій-іонних батарей — це втрата заряду на морозі та ризик загоряння. Натрієва технологія від CATL усуває обидва недоліки. З цими елементами можливаробота в екстремальному холоді. Літієві аналоги взимку зазнають труднощів, а ось натрієві виявилися вельми стійкими. За даними CATL:

При температурі -30°C батарея заряджається з 30% до 80% всього за 30 хвилин.

батарея заряджається з 30% до 80% всього за 30 хвилин. Зберігається 93% корисної ємності навіть у сильний мороз.

навіть у сильний мороз. Автомобіль здатний підтримувати швидкість 120 км/год навіть за залишку заряду в 10%.

Інший важливий плюс — абсолютна безпека. На відміну від літію, здатного спалахнути в разі пошкодження, батареї Naxtra називають "невбиваними". Компанія провела жорстокі краш-тести: комірки протикали голками, свердлили дрилем, тиснули пресом і навіть розпилювали пилкою. Результат один — жодного вогню чи вибухів.

Презентація CATL: заявлена щільність енергії натрієвих АКБ сягає 175 Вт-год/кг Фото: CATL

Характеристики та перспективи

На папері показники виглядають багатообіцяюче для масового ринку. Щільність енергії становить 175 Вт-год/кг (можна порівняти з LFP-батареями). Запас ходу перевищує 500 км для "чистих" електрокарів і 200 км для гібридів. Заявлена пристойна довговічність: до 10 000 циклів зарядки (більше, ніж у стандартних батарей). Передбачена і підтримка супершвидкої зарядки 5C.

Новинки вже пройшли сертифікацію за суворими китайськими стандартами безпеки. Очікується, що масовий перехід на натрій не тільки зробить електрокари безпечнішими і надійнішими взимку, а й знизить їхню вартість за рахунок дешевизни сировини.

Раніше повідомлялося, що китайські вчені показали дешеву заміну літієвим акумуляторам. Дослідники представили нову конструкцію натрій-сірчаної батареї. Технологія обіцяє перевершити літій-іонні аналоги за дешевизною, безпекою та щільністю енергії.